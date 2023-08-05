Леонид Вайсфельд: «Худобин – кот в мешке. Клубы боятся его подписывать – травм было много, последние годы он особо результат не показывал. Это большой риск»

Леонид Вайсфельд высказался о том, что Антон Худобин еще не подписал контракт с клубом КХЛ.

Вратарь по ходу сезона НХЛ-2022/23 был обменян в «Чикаго» из «Далласа». Худобин за «Блэкхокс» провел один матч, пропустив шесть шайб.

В межсезонье он принял решение вернуться в Россию.

– Как вы думаете, почему пока не востребован в КХЛ?

– Думаю, что по деньгам договориться не могут. Судя по всему, запросы большие. А клубы боятся его подписывать – травм было много и последние годы он особо результат не показывал. Это большой риск.

Понятно, что вратарь статусный, доводил свою команду до финала Кубка Стэнли. Другой вопрос, в каком состоянии он сейчас?

– На ваш взгляд, Худобин может усилить команду КХЛ?

– Смотря какую. Худобин в своем нынешнем состоянии – это кот в мешке. Возможно, что он уже оправился от травмы и находится в хорошей форме, но этого никто не знает, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

Агент о Худобине: «Он бы усилил «Ладу» 100%, посмотрим, что там решат. Ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря»