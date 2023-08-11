Александр Радулов: «Худобин – очень хороший голкипер. Не сомневаюсь, что он еще всем покажет»

Теги Ак Барс Антон Худобин Александр Радулов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Радулов рассказал, что вратарь Антон Худобин находится в хорошей форме.

– Ваш одноклубник по «Далласу», вратарь Антон Худобин пока не нашел себе клуб в КХЛ. А ведь старт чемпионата уже не за горами.

– Очень хороший голкипер, и он это неоднократно доказывал. Я общался с ним, и даже на прощальном матче Зарипова узнавал у Сани Семина, как там дела у Антона в Красноярске.

Так вот, Худобин в хорошей форме, много тренируется с командой Высшей лиги. Он знает, что ему нужно для того, чтобы подготовиться.

Желаю ему поскорее найти клуб. Не сомневаюсь, что он еще всем покажет и докажет. Я знаю, как Худобин может играть. Главное, чтобы он был здоров – время придет, и мы его еще увидим, – сказал форвард «Ак Барса» Радулов.

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