Худобин об отсутствии контракта: «Не ломаю голову над этим. Держу себя в форме и наслаждаюсь жизнью на родине»

Антон Худобин высказался о том, что еще не подписал контракт с клубом КХЛ.

Вратарь по ходу сезона НХЛ-2022/23 был обменян в «Чикаго» из «Далласа». Худобин за «Блэкхокс» провел один матч, пропустив шесть шайб. В межсезонье он принял решение вернуться в Россию.

– Я по-прежнему нахожусь в Красноярске. Сейчас, во время нашего интервью, еду в форме со стадиона. Днем был на льду. «Сокол» уехал на турнир, поэтому катался с командой « ».

– Из слов вашего агента мы слышали про варианты в «Ладе» и минском « ». Насколько эти переговоры дошли до конкретики?

– Честно вам скажу, я сам с командами не разговаривал. Все это отдал в руки своих представителей. Есть хоккейные агенты, они этим и занимаются. Переговоры идут. Я же делаю свое дело. Будь я сам своим агентом, мог бы сказать вам больше.

– Есть ли у вас понимание, почему такой статусный вратарь в конце лета по-прежнему без контракта?

– Мы на эту тему можем рассуждать долго. Скажу честно, не понимаю. Но я не ломаю голову над этим вопросом. Просто готовлюсь и тренируюсь, держу себя в форме и наслаждаюсь жизнью на родине. Именно такую задачу я поставил, чтобы не съесть свою голову.

– в вашем возрасте доводил «Магнитку» до финала Кубка Гагарина. Можно ли говорить, что возраст для вратарей не помеха?

– Думаю, он правильно себя готовил. Но у нас есть различия. С его ростом нужно меньше двигаться в воротах, чем с моим. Но уверен, что в 37 лет можно довести команду и до финала, и до кубка.

– В прошлом году у вас был обмен из «Далласа» в «Чикаго». Можно ли говорить, что после него приняли решение закончить карьеру в Северной Америке?

– Даже до обмена в «Чикаго» я знал, что туда больше не поеду, – сказал Худобин.