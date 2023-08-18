Черкас о Кузнецове: «В молодежке он постоянно оставался после тренировок и отрабатывал буллиты. Трудолюбие – это про него»

Теги молодежная сборная России Вашингтон НХЛ Валерий Брагин Сергей Черкас Евгений Кузнецов Хоккей

Сергей Черкас назвал Евгения Кузнецова трудолюбивым игроком.

«Когда работали в молодежке вместе с Брагиным, то Кузнецов после тренировок постоянно оставался и отрабатывал с вратарями буллиты. Ему это нравилось, он любит импровизировать.

Он очень техничный, умный игрок с отличными руками. Трудолюбие – это про него. Когда тренерский штаб давал время на самостоятельную работу, он всегда оставался», – сказал бывший тренер молодежной сборной России.

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