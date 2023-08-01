Кузнецов о критике от Гретцки по поводу замедленных буллитов: «Ну запретят – и запретят. Хоть чем-то запомнюсь в НХЛ, получается»
Евгений Кузнецов высказался о критике Уэйна Гретцки по поводу стиля исполнения буллитов.
Форвард «Вашингтона» нередко исполняет попытку, доезжая до ворот соперника в замедленном темпе.
Лучший бомбардир в истории лиги предложил ограничить время на выполнение броска 7-8 секундами.
– Гретцки сказал, что это нужно запретить, ты едешь слишком медленно.
– Ну запретят – и запретят, что ж теперь. Пока правила есть, я ж в рамках закона [делаю]. Запретят – что-нибудь новое придумаю.
А пока в обход правил я не иду, все четко по закону. Если запретят, ну хоть чем-то запомнюсь в НХЛ, получается, – сказал Кузнецов со смехом в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске».
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