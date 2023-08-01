Кузнецов о критике от Гретцки по поводу замедленных буллитов: «Ну запретят – и запретят. Хоть чем-то запомнюсь в НХЛ, получается»

Теги Вашингтон Уэйн Гретцки НХЛ Евгений Кузнецов правила Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о критике Уэйна Гретцки по поводу стиля исполнения буллитов.

Форвард «Вашингтона» нередко исполняет попытку, доезжая до ворот соперника в замедленном темпе.

Лучший бомбардир в истории лиги предложил ограничить время на выполнение броска 7-8 секундами. 

Гретцки сказал, что это нужно запретить, ты едешь слишком медленно. 

– Ну запретят – и запретят, что ж теперь. Пока правила есть, я ж в рамках закона [делаю]. Запретят – что-нибудь новое придумаю.

А пока в обход правил я не иду, все четко по закону. Если запретят, ну хоть чем-то запомнюсь в НХЛ, получается, – сказал Кузнецов со смехом в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске». 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Волков
Хороший стрим, Кузя топ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Правило Кузнецова)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
Я бы еще запретил голы из левого круга вбрасывания.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий