Кузнецов о сборной: «Сухой режим, поэтому в последние годы и не выигрываем ничего. У канадцев культура пития есть»

Теги Евротур Сборная России по хоккею Вашингтон Данис Зарипов Сборная Канады по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Евгений Кузнецов алкоголь и спорт Хоккей

Евгений Кузнецов назвал причину того, что сборная России перестала побеждать.

– Ты заметил какой-нибудь необычный ритуал у Зарипова?

– Да не, ну какой ритуал? Если я сейчас расскажу, это нельзя (смеется). 

– Организаторские способности у него хорошие?

– Да, я думаю, он хороший организатор (со смехом). 

– Что за ситуация с тартаром? Почему он? Илья Ковальчук говорил, что всегда тартар был после игры (а также «правильные восстановительные напитки» – прим. Sports.ru). 

– Не знаю. Я помню, что в Чехии, на Евротур когда ездили, всегда тартар шли кушать. 

– На сухую?

– Естественно, сухой режим же (улыбается). Поэтому в последние годы в сборной и не выигрываем ничего (смеется). 

– То есть, получается, канадцы продолжают?

– Конечно. У них культура пития есть. А у нас по-другому. Но в принципе я-то вообще забыл, как в сборной там дела, – сказал Кузнецов со смехом. 

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ. 

Кузнецов в 2019 году получил от ИИХФ дисквалификацию на 4 года за употребление кокаина. 

 

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