Кузнецов о сборной: «Сухой режим, поэтому в последние годы и не выигрываем ничего. У канадцев культура пития есть»
Евгений Кузнецов назвал причину того, что сборная России перестала побеждать.
– Ты заметил какой-нибудь необычный ритуал у Зарипова?
– Да не, ну какой ритуал? Если я сейчас расскажу, это нельзя (смеется).
– Организаторские способности у него хорошие?
– Да, я думаю, он хороший организатор (со смехом).
– Что за ситуация с тартаром? Почему он? Илья Ковальчук говорил, что всегда тартар был после игры (а также «правильные восстановительные напитки» – прим. Sports.ru).
– Не знаю. Я помню, что в Чехии, на Евротур когда ездили, всегда тартар шли кушать.
– На сухую?
– Естественно, сухой режим же (улыбается). Поэтому в последние годы в сборной и не выигрываем ничего (смеется).
– То есть, получается, канадцы продолжают?
– Конечно. У них культура пития есть. А у нас по-другому. Но в принципе я-то вообще забыл, как в сборной там дела, – сказал Кузнецов со смехом.
Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.
Кузнецов в 2019 году получил от ИИХФ дисквалификацию на 4 года за употребление кокаина.
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