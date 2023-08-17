Максим Шалунов: «В «Локомотиве» прекрасная атмосфера. Я уверен в команде, большие задачи нам по плечу»

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Максим Шалунов Хоккей

Максим Шалунов считает, что «Локомотиву» по плечу большие задачи.

– После сезона осталась недосказанность?

– Естественно, когда не завоевываешь Кубок, будет недосказанность и неудовлетворение от сезона. Главная цель не выполнена. Но мы растем все вместе и дальше будет лучше.

– Проигрывать в плей-офф бывшему клубу, ЦСКА, было особенно обидно?

– Проигрывать вообще обидно, и неважно, кто в соперниках – ЦСКА или нет. Всегда хочется побеждать, ради этого мы и играем в хоккей.

– Согласны вы с мнением, что ЦСКА играет как робот, как машина?

–  Мы должны быть лучше машины.

– «Локомотив» не считают фаворитом нового сезона КХЛ. Может, это и к лучшему?

– Сезон покажет. Я вообще не люблю загадывать, кто фавориты, а кто – нет. Это дело тонкое. Я уверен в нашей команде, в коллективе. У нас прекрасная атмосфера и считаю, что нам большие задачи по плечу.

Прошлый сезон был полноценным для тренерского штаба, и все в команде привыкли к требованиям. Поэтому стало проще что-то регулировать и вносить новое, что, на мой взгляд, большой плюс, – сказал форвард «Локомотива».

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1 комментарий

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Олег Акимов
ЦВБП
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