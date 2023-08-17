Шалунов о желании сыграть в НХЛ: «Мечта всегда есть, без нее жить трудно»

Максим Шалунов вспомнил об опыте игры в Северной Америке.

В сезоне-2013/2014 форвард выступал за фарм-клуб «Чикаго» – «Рокфорд».

– За последние годы вы не думали вернуться играть в Северную Америку?

– У меня контракт с «Локомотивом», еще на один год. Дальше – видно будет. Я люблю делать свое дело, а не загадывать наперед.

– Мечта сыграть в НХЛ осталась?

– Мечта всегда есть, без нее жить трудно.

– Североамериканский опыт помог вам в карьере?

– Конечно. Я поехал, когда мне было 20 лет, там я заматерел, голову поменял. В любом случае это большой опыт. Я рад, что пошел на этот шаг и съездил туда.

– Не рано ли поехал?

– Можно много говорить – рано или поздно. После этого я оказался в Новосибирске, и это было хорошо для моей карьеры.

– Многие тогда обсуждали вашу фразу: «Парни, которые хотят уехать в Америку, должны знать, что они там нафиг никому не нужны»…

– Помню, что это было крылатое интервью, но не помню, что точно эти слова говорил. В моем родном Челябинске аж на стену эту фразу повесили в раздевалке молодежной команды.

Не помню, что говорил тогда и какие чувства были. Сейчас я могу уверено сказать, что рад, что там побывал, возмужал и заматерел. То, что уехал из дома, пошло мне на пользу.

– Многие ребята, которые ездили в НХЛ говорят, что им много обещают, в том числе место в составе, но не выполняют обещания.

– У меня такого не было. Часто обещают, но не выполняют не только в НХЛ. Надо не просто сидеть ждать, а забирать свое. Вдруг ты приехал туда не готовый? Как тебя поставят в состав? Ты сам должен через все пройти. Я привык спрашивать с себя, а не с кого-то другого, – сказал форвард «Локомотива».