Трямкин назвал Овечкина самым сильным хоккеистом, против которого играл

Никита Трямкин высоко отозвался об Александре Овечкине.

Защитник «Автомобилиста» ответил на ряд вопросов в рамках блиц-опроса.

– Лучший партнер по паре обороны, с которым ты играл?

– Наверное, Сергей Гусев, этот человек многому меня научил, я очень благодарен ему за это.

– Лучший тренер, с которым ты работал, не считая нынешних?

– Сложный вопрос, не хочется никого обижать, но если надо выбрать, то пусть это будет Уланов.

– Самый сильный хоккеист, против которого ты играл?

– Овечкин.

– Самое нелюбимое упражнение на тренировках?

– Бега.

– У кого самый сильный бросок в лиге?

– По ощущениям, у Бурдасова и Шалунова, – сказал Трямкин.