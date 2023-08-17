Трямкин назвал Овечкина самым сильным хоккеистом, против которого играл
Никита Трямкин высоко отозвался об Александре Овечкине.
Защитник «Автомобилиста» ответил на ряд вопросов в рамках блиц-опроса.
– Лучший партнер по паре обороны, с которым ты играл?
– Наверное, Сергей Гусев, этот человек многому меня научил, я очень благодарен ему за это.
– Лучший тренер, с которым ты работал, не считая нынешних?
– Сложный вопрос, не хочется никого обижать, но если надо выбрать, то пусть это будет Уланов.
– Самый сильный хоккеист, против которого ты играл?
– Овечкин.
– Самое нелюбимое упражнение на тренировках?
– Бега.
– У кого самый сильный бросок в лиге?
– По ощущениям, у Бурдасова и Шалунова, – сказал Трямкин.
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