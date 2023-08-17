Шалунов об играх с Индией и Монголией: «Почему бы и нет? Наш спорт развивается, на пользу пойдет все, что способствует популяризации хоккея в мире»

Максим Шалунов заявил, что скучает по выступлениям за сборную России.

Шалунов – бронзовый призер юниорского и молодежного чемпионата мира, за взрослую сборную он играл на чемпионатах мира 2018 и 2021 годов.

– Евгений Дадонов в интервью заявил, что скучает по выступлению за сборную России. Вы тоже?

– Конечно. Для меня игра за сборную России – это всегда праздник. Мне приятно приезжать туда и представлять свою страну.

Жалко, что сейчас такое происходит. Очень хочется, чтобы сборная России вернулась на международные турниры и все нормализовалось.

– Особенно обидно за молодежную сборную? Вы ведь знаете, что такое играть на МЧМ.

– Да, молодежный чемпионат мира бывает один-два или в лучшем случае три раза. Такого праздника лишают ребят.

– Сейчас интересны предложения сыграть против сборных Индии, Монголии и так далее?

– Почему бы и нет? Наш спорт развивается и на пользу пойдет все, что способствует популяризации хоккея в мире, – сказал форвард «Локомотива».