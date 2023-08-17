Меньшиков о Федотове: «Иван должен играть за ЦСКА, ИИХФ нам теперь не указ. Если Россия им не нужна – гудбай, зачем с ними иметь дело?»

Теги ЦСКА СКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Экс-игрок СКА Константин Меньшиков прокомментировал отстранение Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется.

– Ситуация очень непростая и интересная. Федотов должен был отслужить в армии. Что тут можно сказать? Такие законы, он, молодой «бычок», должен отдать долг родине, как и остальные.

Формально контракт с «Филадельфией» он не исполнял, деньги не получал. Значит, договор должен быть разорван. И ЦСКА руководствовался этой логикой, когда заключил с Федотовым новый контракт.

– Но вмешалась Международная федерация хоккея.

– А с какой стати? Мы что, участвуем в чемпионате мира? Нас, одну из лучших хоккейных держав, метелкой выгнали из хоккейной семьи. И не спрашивали, что и как. А у нас 150 миллионов людей в России, и все любят хоккей.

Мы же деньги ИИХФ платим, взносы. Если они считают, что Россия им не нужна – все, гудбай, зачем с ними иметь дела? Задача Международной федерации хоккея – проводить соревнования, а не указывать, какой стране как поступать.

– А если Федотов мечтает играть в НХЛ?

– Зачем тогда заключал контракт с ЦСКА? Вы поймите, он в армии служил, сейчас все поменялось.

Какие обязательств у него перед «Филадельфией»? Может, он в армии пальцы потерял, или ему ногу отстрелили – и что, они его возьмут в НХЛ? ЦСКА прав, что подписал с вратарем контракт. Мы у себя дома вообще-то, чего они лезут?

Я видел, как Иван играл за команду Военно-морского флота на первенстве Вооруженных сил России в Питере. Еще думаю: что за парень в воротах? Как будто щит поставили, ничего туда не проходит. Мне говорят: это Федотов!

Отличный вратарь, должен играть за ЦСКА. А ИИХФ не надо слушать, она нам теперь не указ, – сказал Меньшиков.

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14 комментариев

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Goodvin55
Представляю какой вой начнется у таких недалёких персонажей когда из за этого прецедента игроки начнут среди сезона подписывать контракты с клубами НХЛ и уезжать туда прямо по ходу.
+26
0
+26
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Биомеханоид
Может немного не в тему. Вспомнилось, как 1,5 года назад такие мамкины реформаторы радовались уходу Макдональдса. Веселье было бурнейшее "Сейчас беляшных и пельменных наделаем, пирожковых, и т.п. Беляшей наедимся от пуза". Как будто им раньше что-то мешало их есть. В итоге не сделали ни одной. Тупо вывеску поменяли на Макдональдсе. Всё это "мы сами с усами" плохо заканчивается практически всегда. Хорошо ещё если цап-царапом и распилом, а не деградацией полной.
+20
-5
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LOsP06GH
Ответ Goodvin55
Представляю какой вой начнется у таких недалёких персонажей когда из за этого прецедента игроки начнут среди сезона подписывать контракты с клубами НХЛ и уезжать туда прямо по ходу.
Давно пора! Прям сплю и вижу развал КХЛ! Сначала запретили продажу пива, после начали шмонать на входе на матч, осталось только ввести как в футболе какой-то там ID - ошейник.....
+13
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Wayne Gretzky 99
Это кто еще такой?
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Bartez1986
Много молодых "бычков" из КХЛ в целом отдали долг родине? Пусть Меньшиков приведет статистику. Раз такой закон
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viktorpavlov70
Ещё один гений спортивной юриспруденции открыл свой талант в 78 лет.
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Brennet
Вот все бы так думали. У нас сильнейшая лига, сотканная преимущественно из игроков отечественной школы. Нет, нам опять начинают указывать как жить. Пусть идут лесом, а лучше ещё дальше.
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Вячеслав Котов
и пусть идут
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Melnikov1968
Все 150 млн. прямо без хоккея жизнь не представляют. Ясно, что человек, скорее всего, даже школу не закончил.
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mantruck
Кто это? )))
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