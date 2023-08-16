Юров – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Миннесоты» по версии НХЛ, Хуснутдинов – 3-й, Валльстедт – 1-й

Теги Металлург Мг СКА рейтинги Миннесота НХЛ Йеспер Валльстедт Марат Хуснутдинов Данила Юров Карсон Ламбос Лиам Эхгрен Хоккей

Данила Юров занял второе место в списке лучших проспектов «Миннесоты».

НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.

Первое место в топ-5 занял 20-летний голкипер Йеспер Валльстедт.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Йеспер Валльстедт (вратарь, 20 лет);

2. Данила Юров (нападающий, 19 лет);

3. Марат Хуснутдинов (нападающий, 21 год);

4. Карсон Ламбос (защитник, 20 лет);

5. Лиам Эхгрен (нападающий, 19 лет).

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