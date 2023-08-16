Юров – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Миннесоты» по версии НХЛ, Хуснутдинов – 3-й, Валльстедт – 1-й
Данила Юров занял второе место в списке лучших проспектов «Миннесоты».
НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.
Первое место в топ-5 занял 20-летний голкипер Йеспер Валльстедт.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Йеспер Валльстедт (вратарь, 20 лет);
2. Данила Юров (нападающий, 19 лет);
3. Марат Хуснутдинов (нападающий, 21 год);
4. Карсон Ламбос (защитник, 20 лет);
5. Лиам Эхгрен (нападающий, 19 лет).
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