Дедунов о деньгах: «Когда женат, других трат уже нет. Предлагали вложиться, но тема непростая – спортсмены часто не понимают, во что ввязываются»

Нападающий СКА Павел Дедунов поделился мнением об инвестициях.

– Грицюк как-то раз сказал, что вы финансово очень грамотный. В чем это проявляется?

– Ничего себе, какая характеристика! А что касается финансовой грамотности, то для начала – я женат (смеется). У тебя уже нет других трат.

Я видел в детстве, как родителям даются деньги. Мама работала поваром, отец – на заводе по сбору подводных лодок. Постоянно были то на двух, то на трех работах.

Ценность деньгам осознал еще в детстве. А потом оброс своими взглядами. Понимаешь, что играешь в хоккей не до 70 лет. Карьера довольно скоротечна. Должно быть понимание, куда дальше двинешься, на что будешь жить.

– Как у финансово грамотного человека не могу не спросить: куда вкладывать деньги в 2023 году? Где хранить?

– Тяжелый случай. Может быть, в золото? Но тема непростая.

– Александр Кержаков в свое время вложился в завод и потерял много денег – 330 миллионов рублей. С вами что-то подобное, пусть и в меньших масштабах, происходило?

– Были знакомые, которые предлагали вложиться, присоединиться к какой-то истории. Но надо учиться на чужих ошибках.

Лучше воздержаться от ежесекундных предложений. Часто спортсмены не понимают, куда ввязываются, – сказал Дедунов.

Дедунов о зарплате в СКА: «Меньше, чем в «Авангарде» в предыдущем сезоне. Деньги вообще ни при чем»