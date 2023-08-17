Дедунов о деньгах: «Когда женат, других трат уже нет. Предлагали вложиться, но тема непростая – спортсмены часто не понимают, во что ввязываются»
Нападающий СКА Павел Дедунов поделился мнением об инвестициях.
– Грицюк как-то раз сказал, что вы финансово очень грамотный. В чем это проявляется?
– Ничего себе, какая характеристика! А что касается финансовой грамотности, то для начала – я женат (смеется). У тебя уже нет других трат.
Я видел в детстве, как родителям даются деньги. Мама работала поваром, отец – на заводе по сбору подводных лодок. Постоянно были то на двух, то на трех работах.
Ценность деньгам осознал еще в детстве. А потом оброс своими взглядами. Понимаешь, что играешь в хоккей не до 70 лет. Карьера довольно скоротечна. Должно быть понимание, куда дальше двинешься, на что будешь жить.
– Как у финансово грамотного человека не могу не спросить: куда вкладывать деньги в 2023 году? Где хранить?
– Тяжелый случай. Может быть, в золото? Но тема непростая.
– Александр Кержаков в свое время вложился в завод и потерял много денег – 330 миллионов рублей. С вами что-то подобное, пусть и в меньших масштабах, происходило?
– Были знакомые, которые предлагали вложиться, присоединиться к какой-то истории. Но надо учиться на чужих ошибках.
Лучше воздержаться от ежесекундных предложений. Часто спортсмены не понимают, куда ввязываются, – сказал Дедунов.
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