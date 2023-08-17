Фролов бросал светошумовую гранату на тренировке «Крыльев»: «Посмеяться, «ха-ха» половить. Она безобидная в целом»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Евгений Фролов Александр Коваленко Футбол

Вратарь «Крыльев» Евгений Фролов рассказал, как бросал гранату на тренировке.

– Как-то на тренировку «Крыльев» принес светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдергиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом. Безобидная в целом.

Но когда люди видят гранату – они, конечно, в шоке. Особенно, когда она в руках у вратаря. В общем, как-то бросил перед тренировкой. Посмеяться, «ха-ха» половить. Было весело.

– Молодежь оценила?

– Один раз я ее Ковалю [Александру Коваленко] дал. У нас было командное мероприятие за городом. Я говорю: «Коваль, не бойся: выдергиваешь чеку, бросаешь и она просто делает бабах. Ничего такого».

Ты бы видел! Он не мог чеку выдернуть. Дергает, дергает, сил не хватает. Уже беситься начал. В итоге мы ему выдернули, он сначала стоял зажатый, боялся. Потом бросил, граната взорвалась. Счастью не было предела, ты что! – рассказал Фролов.

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9 комментариев

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tankist231
Я учительнице под стол бомбочку на уроке кидал ради ха-ха, было прикольно, с годами понял что не хрена не прикольно, а идиотско было, а тут между пацанами, а не с бедной учительницей, думаю повеселились))
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Евгений - 79
Один телефоны отжимает. Второй гранаты кидает. Иногда лучше молчать…
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<~Inter~>
почему-то кажется, что не все в команде поняли такой юмор
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tankist231
Ответ Nik Yeremich
ну не дурак ли?
Скучный ты человек походу))
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Mark Safa
Ответ Евгений - 79
Один телефоны отжимает. Второй гранаты кидает. Иногда лучше молчать…
Ты прав, можно гранаты кидать а потом телефон отжимать 😋
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