Фролов бросал светошумовую гранату на тренировке «Крыльев»: «Посмеяться, «ха-ха» половить. Она безобидная в целом»

Вратарь «Крыльев» Евгений Фролов рассказал, как бросал гранату на тренировке.

– Как-то на тренировку « » принес светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдергиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом. Безобидная в целом.

Но когда люди видят гранату – они, конечно, в шоке. Особенно, когда она в руках у вратаря. В общем, как-то бросил перед тренировкой. Посмеяться, «ха-ха» половить. Было весело.

– Молодежь оценила?

– Один раз я ее Ковалю [ ] дал. У нас было командное мероприятие за городом. Я говорю: «Коваль, не бойся: выдергиваешь чеку, бросаешь и она просто делает бабах. Ничего такого».

Ты бы видел! Он не мог чеку выдернуть. Дергает, дергает, сил не хватает. Уже беситься начал. В итоге мы ему выдернули, он сначала стоял зажатый, боялся. Потом бросил, граната взорвалась. Счастью не было предела, ты что! – рассказал .

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