Фролов о Кокорине: «Гений, его тело создано для спорта. Таких талантов мало»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал Александра Кокорина гением.

– Ты же застал молодого Кокорина в «Динамо». Каким он был?

– . Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это суперодаренный, классный, потрясающий футболист. Таких талантов мало.

При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого.

– А голова?

– Важно, кто находится рядом с тобой в нужный момент. Володя Габулов за Сашей присматривал. Взял его на поруки, под свое крыло. У Саши и тренировки, и игры складывались замечательно. Я Кокорина люблю и обожаю как спортсмена, – сказал вратарь, выступавший за « » с 2011 по 2015 год.

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