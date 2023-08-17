Фролов о Кокорине: «Гений, его тело создано для спорта. Таких талантов мало»

Теги Крылья Советов Владимир Габулов Фиорентина премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Кокорин Евгений Фролов Футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал Александра Кокорина гением.

– Ты же застал молодого Кокорина в «Динамо». Каким он был?

– Гений. Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это суперодаренный, классный, потрясающий футболист. Таких талантов мало.

При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого.

– А голова?

– Важно, кто находится рядом с тобой в нужный момент. Володя Габулов за Сашей присматривал. Взял его на поруки, под свое крыло. У Саши и тренировки, и игры складывались замечательно. Я Кокорина люблю и обожаю как спортсмена, – сказал вратарь, выступавший за «Динамо» с 2011 по 2015 год.

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16 комментариев

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Никита Фалимонов
Нет, ну метание стула тоже ведь спорт в какой-то степени
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Aleksey Yashin
Фролов любит иногда потроллить журналистов. Осталось понять, сейчас это - троллинг или нет)
+2
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Тухель
Ответ Сергей48
Сам зарыл свой талант. Хотя мог стать звездой!
Так он и стал звездой. Кокорин один из самых популярных футбольных игроков в России. Да и зарплата у него не маленькая была в России, а потом и в Европу поехал, а тут на спортсе на это дергают большинство.
Кокорин реальная звезда российского футбола.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Согласен, таких талантов мало(сарказм)
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Сергей48
Сам зарыл свой талант. Хотя мог стать звездой!
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noti22
Кокорин чем-то похож на Икарди, причем не только как футболист. Только вместо Ванды - Мамаев
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charly_54
Наконец то! Это объективно!
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валя_стакан
Кокорин создан чтобы махать табуреткой
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Demyan Grachev
жаль,голову природа не добавила
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Адильхан Абдусаламов
Ещё немного и кокорин даст фролову между булок
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Сергей48
Ответ Тухель
Так он и стал звездой. Кокорин один из самых популярных футбольных игроков в России. Да и зарплата у него не маленькая была в России, а потом и в Европу поехал, а тут на спортсе на это дергают большинство. Кокорин реальная звезда российского футбола.
Согласен. Звездочка) А мог бы стать полноценной звездой🌟
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Ответ Никита Фалимонов
Нет, ну метание стула тоже ведь спорт в какой-то степени
Кокорин получил бы золото
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