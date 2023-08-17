Вячеслав Войнов: «Не каждый будет работать сам – таков наш русский менталитет, тренеры тоже проверять не будут. Все должны быть в оптимальной форме к определенной дате»

Теги Ак Барс контрольные матчи выставочные матчи Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Войнов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Войнов поделился мнением о предсезонной подготовке в КХЛ.

– Большие споры возникли, когда собирать «Ак Барс» перед этим сезоном. Ходили слухи, что начнете 15 июля. Но в итоге перенесли на 25-е. Не считаете, что начинать тренироваться надо не раньше 1 августа, но лучше и это время сократить?

– Считаю, нас собрали в идеальное время. 1 августа – это совсем пограничный срок.

– Ну я вижу, что вы сами прекрасно работаете, самостоятельно готовитесь к сезону. И все делают точно так же!

– Пока наш русский менталитет такой, что не каждый будет работать самостоятельно. А тренеры тоже не станут проверять, работал ты или нет. Нужно, чтобы все хоккеисты к какой-то определенной дате вышли на оптимальный уровень и были одинаково готовы физически.

Может быть, я бы сделал меньше выставочных игр. Считаю, что шесть игр достаточно. К сожалению, мы начинаем сразу играть матчи друг за другом, на износ. И утомленность прилично накапливается.

Может быть, это связано с какими-то мероприятиями, клубными обязательствами, но это просто мое мнение. Как говорит наш главный тренер – нужно переламывать. Вот мы переламываем, – сказал олимпийский чемпион  двукратный обладатель Кубка Стэнли.

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1 комментарий

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Павел Вовченко
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+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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