Войнов уедет в США по окончании карьеры: «Семья этого хочет, дети там учатся. Но в России тоже хочу жить – будет пополам, думаю»

Теги Ак Барс Лос-Анджелес Вячеслав Войнов НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов хочет жить в США после завершения карьеры.

– Вы проводите лето в Америке. После окончания карьеры уедете туда?

– Семья у меня хочет жить там, потому что дети учатся в США. Скорее всего, да.

Но я не утверждаю, что буду находиться там все время. Думаю, что будет пополам. В России тоже хочу жить.

– Вы живете в Лос-Анджелесе. В последнее время там не очень обстановка.

– Да, ситуация близка к критической, много чего нехорошего происходит.

Посмотрим, скоро там пройдут Олимпийские игры, для местных жителей это надежда на то, что некоторые вещи изменятся в лучшую сторону. Или, наоборот, метка, что станет совсем все плохо.

– Лесные пожары вас никак не беспокоят?

– Там, где я живу, нет пожаров. Лос-Анджелес территориально огромный. Где-то пожары, где-то землетрясения, где-то «черные» районы, куда лучше не заходить.

– В Челябинск не думали возвращаться?

– Нет, в России мы полноценно переехали в Москву. Брат и мама живут в Челябинске. Но когда мы хотим увидеться, они приезжают ко мне, – сказал 33-летний олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли.

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59 комментариев

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Павел Павлов
В Челябинск из Лос Анджелеса не думали возвращаться?
Хотел,но в пятёрочке противогазы закончились...
+51
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+51
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Алар
Он даже в Челябинск не посещает, а говорит, что хочет жить в России)) Зачем врать? Сказал бы честно, что уедет в США, потому что там цивилизация!
+46
-9
+37
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Лужин
"ситуация близка к критической" )))
+35
-1
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DAB25
Что значит, дети в шша учатся?!!
Это что за иноагентство?!!!
А для кого Мединский старается, учебники с правильной историей разрабатывает?!
+29
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Tomas Nepotrebko
ахаха, человеку, для которого в ЛА есть проблемы жизни (не сомневаюсь, что они правда серьезные), предлагают переехать в Челябинск))

Славик, наверное, дара речи лишился, когда представил такое развитие событий)
+26
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Gleb
Ответ Pigmalion
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Да понятно, а в Челябинске проблем нет
+22
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JENNINGS
Предлагать переехать из Лос-Анджелеса в Челябинск - сильно, конечно )))
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catcher69
Ответ Лужин
"ситуация близка к критической" )))
дадада но именно поэтому Лос Анджелес а не чиляб и не москва)))))
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Alexander Lyakhov
Ответ Михаил Опякин
Лос-Анджелес совсем плох?
Тяжелый смог окутал Вашингтон
Невесело живётся без работы
В хвалёных джунглях каменой свободы
Где правят ЦРУ и Пентагон
Среди капиталистов этих стран
Растёт угар военного психоза
Они пугают ядерной угрозой
Обманутых рабочих и крестьян
+12
-1
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Петя Клюквин
Как Кучера, Америка-говно, но дети будут жить там!
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градус ненависти
Ответ Михаил Опякин
Лос-Анджелес совсем плох?
Да, но не в сравнении с Челябой
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Redsfan
Ответ sed3009
в сша лучше чем в Москве если есть деньги.
Весьма спорное заявление. Москва, конечно, прекраснейший город без шуток, но чтобы точно лучше каждого города в США - это вряд ли.
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Сергей Сорокин
ПаЦриоты они такие. Любят Россию,но хотят жить в США. Они там все такие ))
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sed3009
Ответ DAB25
Что значит, дети в шша учатся?!! Это что за иноагентство?!!! А для кого Мединский старается, учебники с правильной историей разрабатывает?!
тюрьма и война для нас, обучением детей за рубежом и виллы в Испании для них. главное не перепутайте
+4
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marcusdi
классика, русскии человек мечтает о двух вещах: уничтожить США и выиграть грин-карту
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Den_94
Перспективная ветка
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Dr. J 24
Ответ Pigmalion
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поэтому они там и живут, а не в лучшем городе мира Москве)
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hiper74
Ответ Алар
Он даже в Челябинск не посещает, а говорит, что хочет жить в России)) Зачем врать? Сказал бы честно, что уедет в США, потому что там цивилизация!
Обыкновенное лицемерие.
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Alex_V69
Да, в Лос-Анджелесе обстановка не очень. Челябинск - другое дело! И слеза скатилась по щеке)
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Михаил Опякин
Лос-Анджелес совсем плох?
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fewral
Ситуация близка у критической, но я все равно буду жить там..)
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Gleb
Ответ Ftul
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Это плюс или минус?
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JBa
Ответ Алар
Он даже в Челябинск не посещает, а говорит, что хочет жить в России)) Зачем врать? Сказал бы честно, что уедет в США, потому что там цивилизация!
он так и сказал, если вы читать разучились.

ну а играя в России говорить, что он сюда больше никогда не вернется, не очень-то дальновидно.

то что он сказал про переезд в Америку, уже звучит достаточно смело)
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Hola Hola
Ответ Den_94
Перспективная ветка
А что здесь обсуждать? Ну хотят люди там жить, пусть живут. Кого это трогать должно? Он и в КХЛ-то вынужденно играет.

P.S. Кстати, у него жена та самая, из-за насилия над которой он в России сейчас играет?
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Gleb
Вчера сборная России по хоккею обыграла Канадцев с Лемье, Гретцки, Кросби в составе со счётом 10-0. У россиян хет-трик сделал Роман Ротенберг.

И к другим новостям: "Челябинск обошёл Лос-Анджелес в рейтинге лучших городов мира. Мэр города констатирует наличие проблем с арендой жилья, город не справляется с наплывом мигрантов из Евросоюза и Северной Америки"
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