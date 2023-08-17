Войнов уедет в США по окончании карьеры: «Семья этого хочет, дети там учатся. Но в России тоже хочу жить – будет пополам, думаю»
Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов хочет жить в США после завершения карьеры.
– Вы проводите лето в Америке. После окончания карьеры уедете туда?
– Семья у меня хочет жить там, потому что дети учатся в США. Скорее всего, да.
Но я не утверждаю, что буду находиться там все время. Думаю, что будет пополам. В России тоже хочу жить.
– Вы живете в Лос-Анджелесе. В последнее время там не очень обстановка.
– Да, ситуация близка к критической, много чего нехорошего происходит.
Посмотрим, скоро там пройдут Олимпийские игры, для местных жителей это надежда на то, что некоторые вещи изменятся в лучшую сторону. Или, наоборот, метка, что станет совсем все плохо.
– Лесные пожары вас никак не беспокоят?
– Там, где я живу, нет пожаров. Лос-Анджелес территориально огромный. Где-то пожары, где-то землетрясения, где-то «черные» районы, куда лучше не заходить.
– В Челябинск не думали возвращаться?
– Нет, в России мы полноценно переехали в Москву. Брат и мама живут в Челябинске. Но когда мы хотим увидеться, они приезжают ко мне, – сказал 33-летний олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли.
Хотел,но в пятёрочке противогазы закончились...
Это что за иноагентство?!!!
А для кого Мединский старается, учебники с правильной историей разрабатывает?!
Славик, наверное, дара речи лишился, когда представил такое развитие событий)
Невесело живётся без работы
В хвалёных джунглях каменой свободы
Где правят ЦРУ и Пентагон
Среди капиталистов этих стран
Растёт угар военного психоза
Они пугают ядерной угрозой
Обманутых рабочих и крестьян
ну а играя в России говорить, что он сюда больше никогда не вернется, не очень-то дальновидно.
то что он сказал про переезд в Америку, уже звучит достаточно смело)
P.S. Кстати, у него жена та самая, из-за насилия над которой он в России сейчас играет?
И к другим новостям: "Челябинск обошёл Лос-Анджелес в рейтинге лучших городов мира. Мэр города констатирует наличие проблем с арендой жилья, город не справляется с наплывом мигрантов из Евросоюза и Северной Америки"