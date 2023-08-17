Войнов уедет в США по окончании карьеры: «Семья этого хочет, дети там учатся. Но в России тоже хочу жить – будет пополам, думаю»

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов хочет жить в США после завершения карьеры.

– Вы проводите лето в Америке. После окончания карьеры уедете туда?

– Семья у меня хочет жить там, потому что дети учатся в США. Скорее всего, да.

Но я не утверждаю, что буду находиться там все время. Думаю, что будет пополам. В России тоже хочу жить.

– Вы живете в Лос-Анджелесе. В последнее время там не очень обстановка.

– Да, ситуация близка к критической, много чего нехорошего происходит.

Посмотрим, скоро там пройдут Олимпийские игры, для местных жителей это надежда на то, что некоторые вещи изменятся в лучшую сторону. Или, наоборот, метка, что станет совсем все плохо.

– Лесные пожары вас никак не беспокоят?

– Там, где я живу, нет пожаров. Лос-Анджелес территориально огромный. Где-то пожары, где-то землетрясения, где-то «черные» районы, куда лучше не заходить.

– В Челябинск не думали возвращаться?

– Нет, в России мы полноценно переехали в Москву. Брат и мама живут в Челябинске. Но когда мы хотим увидеться, они приезжают ко мне, – сказал 33-летний олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли.