Войнов об общении с журналистами: «Дашь интервью, а его распилят – зарабатывают на хайпе, максимально неприятно. Не люблю о себе говорить и читать»

Теги Ак Барс Лос-Анджелес Вячеслав Войнов НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов рассказал о своем отношении к прессе.

– Вас боятся все журналисты в Казани. Говорят, вы год ни с кем не разговариваете.

– Да не надо бояться. Это моя личная позиция. Я много давал интервью и много раз прекращал это делать.

Часто бывает, что человек подходит задавать вопросы и не понимает, к кому он подошел. Не готовится, но задает некомпетентный вопрос. Ты ему возвращаешь этот вопрос таким же ответом, а он тебя спрашивает то же самое, только другими словами.

Хочется просто послать. Сказать: ты хотя бы подготовься. Такая ситуация случается раз, другой, и тогда принимаю решение, что на сезон уйду в себя. У нас в команде достаточно хоккеистов, которые любят разговаривать, им есть что сказать.

– Вы привезли из НХЛ много хороших привычек. Но не желание общаться со СМИ, хотя там это обязательное правило хорошего тона. А какой самый странный вопрос вам задавали?

– Ой, да я не помню. Стараюсь сразу же забыть об этом.

Еще бывает – дашь полноценное хорошее интервью, а его распилят на множество мелких. Я понимаю, почему это происходит, но люди пытаются на этом хайпе зарабатывать. Это тоже максимально неприятно.

– Вы читаете что-то про себя?

– Вообще ничего.

– А про команду?

– Есть пара каналов, которые пишут нормальные вещи. Не просто хотят кого-то переехать, а дают познавательную информацию, что происходит в других командах.

– А почему про себя не читаете?

– Ненавижу, когда спрашивают: «Какие ваши самые сильные качества?» Как я могу оценивать себя? Пусть это делают другие люди.

Про себя не люблю говорить и читать, – сказал олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли.

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3 комментария

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Den_94
Вячеслав, угадай, что сделал спортсру с твоим интервью? В жизни не догадаешься
+8
0
+8
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Mohnatiy
Пилить интервью на вырванные из контекста цитаты? О, да, спорц это умеет, любит, практикует...
+7
-3
+4
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Игорь Новиков
Ответ Mohnatiy
Пилить интервью на вырванные из контекста цитаты? О, да, спорц это умеет, любит, практикует...
Это делают ровно все СМИ. И причины этого очевидны.
+6
-2
+4
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