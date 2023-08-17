Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру.

– Я не считаю себя ветераном. К возрасту отношусь спокойно. Во всех командах, начиная еще с «Трактора», всегда был самым молодым. Причем намного моложе.

Пришел в Питер – там Ковальчук, Артюхин, Дацюк, Кутейкин. Все старше меня на 8-10 лет. Мне уже было под 30, но все равно считался молодым. И потом – бах резко!

Хотя сейчас у нас команда более-менее равномерная. Нет такого, что кто-то ветеран, а кто-то – молодой. 33 – это конец пика. Но когда ты правильно работаешь, правильно тренируешься, не теряешь интерес к своему делу, то все будет хорошо.

– А у вас есть интерес? А то смотришь на вас со стороны и думаешь, что вам вообще ничего не надо.

– Иногда моя внешность не показывает всего, что происходит внутри. Я никогда не работал в хоккее. Хоккей – мое хобби, которое еще и приносит мне доход. Я счастливый человек, который может заниматься любимым делом и получать за это деньги. Бывает тяжело, надо переламывать, когда что-то не нравится. Только тогда понимаешь, что это твоя работа.

– До скольких лет вы бы хотели выступать на профессиональном уровне?

– Не могу ответить на этот вопрос. Все зависит от здоровья. Когда начну понимать, что оно не позволяет играть на высоком уровне, то обманывать бы никого не хотелось. В том числе и себя, – сказал 33-летний олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли.