Андрей Коваленко о деле Федотова: «КХЛ по примеру НХЛ может выйти из подчинения ИИХФ. В современном мире уважают только сильных и независимых»

Андрей Коваленко считает, что КХЛ нужно брать пример с НХЛ и стать независимой.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

– На двести процентов был уверен, что вердикт международной федерации окажется не в нашу пользу. Все сейчас слишком политизировано в Европе, а значит, и в ИИХФ.

Но не ожидал, что и вратаря, и его клуб «прихлопнут» столь жестко: четыре месяца дисквалификации – для игрока, сезон – для клуба. Для Федотова, который и так пропустил прошлый сезон из-за службы в армии, это удар.

– Что делать?

– Смотрите, как себя ведет НХЛ. Она уже сказала, что, несмотря на дисквалификацию со стороны ИИХФ, Федотов может играть за «Филадельфию». То есть североамериканская лига даже не скрывает, что она работает исключительно по своим законам.

Кстати, похожая история была недавно и с форвардом «Вашингтона» Евгением Кузнецовым. Дисквалификация со стороны ИИХФ не мешала ему выходить на лед в НХЛ и вместе с Александром Овечкиным вести за собой «Вашингтон».

Считаю, что в «деле Федотова» имеет смысл оттолкнуться от истории Кузнецова. КХЛ по примеру НХЛ может выйти из подчинения ИИХФ и работать исключительно по своим законам. Тогда дисквалификация Федотова станет юридически ничтожной.

Более того такая самостоятельность пойдет на пользу КХЛ во взаимоотношениях с НХЛ, ведь в современном мире уважают и слушают только сильных и независимых.

– Но для России крайне важны международные соревнования на всех возрастных уровнях, которые проводит именно ИИХФ.

– Для меня матчи за сборную России тоже всегда были главными. Чемпионаты мира, Олимпиады – важнейшие турниры. Сборные страны, детский хоккей – все это остается в подчинении Федерации.

Но в нынешней ситуации, когда ведет такую политику, и в частности Федотов должны быть независимыми. Здесь тоже имеет смысл брать пример с НХЛ, которая даже по Олимпиаде навязывает ИИХФ свою волю, – считает олимпийский чемпион.