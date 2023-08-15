Кожевников о бане Федотова: «Выходить из ИИХФ нельзя. Нас туда не вернут, не сможем играть даже с командами из Африки и Бразилии. Хоккей в России начнет загибаться»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников детский хоккей Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников считает, что России нельзя выходить из ИИХФ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

«Решения принимаются весьма странные, тем не менее выходить из состава ИИХФ нам ни в коем случае нельзя. Иначе нас туда не вернут и мы не сможем играть даже с командами из совсем не хоккейных стран, типа Африки или Бразилии.

В нашей стране хоккей начнет загибаться, игроки стремительно будут уезжать за границу, причем это будет касаться не только взрослых ребят, но и детей. Родители не будут видеть смысла отдавать детей в хоккейные секции», – считает двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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20 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Зато вчера так поливал ИИХФ, а сегодня протрезвел
+10
-2
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catcher69
мвахахахахаха))))))))))
интервью из КБ))))
+7
-2
+5
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Cst Cap
Когда прочитал комменты на Sports.ru
+3
-1
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ivan555navi
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С чего хоккей загнётся, а родители не будут отдавать детей в хоккей? Из-за сборной команды?
В С.Америке все лиги повёрнуты на себя, а сборные это просто довесок, на который не особо можно обращать внимание.
Нужно будет сделать главным КХЛ, там все игроки, а не в сборной, там играют весь сезон, а не в сборной, там основная зарплата, а не в сборной.
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Vertiderti
Наоборот, надо выходить из ИИХФ и тогда вся эта чепушня про "чемпионат для сборной" сразу потеряет смысл.
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Александр Рыбаков
Ответ ivan555navi
Кожевников не понимает, что тогда ИИХФ будет гнобить без всяких ограничений и всё равно придётся уйти, но после этих унижений. Спорт сделали политическим оружием и все решения лежат не в сфере спорта.
тебе тут не скучно?
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RBChannel
Ответ Sever12
ну а что у ФХР есть лига, вон ВХЛ, в которой куча работы, убрав лемит на легов в КХЛ уровень ВХЛ сразу вырастит туда отправится не мало паспортистов, да и вообще сильная ВХЛ пойдет только на пользу всему хоккею, пусть вливают туда бабло, а то вон кузня пять лет в гараже каком-то играла и некому дела нет.
Да я вообще здравую идею озвучил:))
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Sever12
Ответ RBChannel
Выходить из ИИХФ нельзя. А вот вывести лигу из ФХР - можно. Только представьте, никакого лимита на легионеров, никакой вада, в е решения принимаются только клубами. И вот эта ситуация с Федотовым, очень может помочь, чтобы доказать «политической воле», что ФХР защищает интересы НХЛ и запада, а не собственного хоккея, клуба и гражданина РФ. Фактически, отказывая ему в праве на работу на территории РФ, где он отслужил в непростое время ГОД, отдав долг родине. Нужны только люди, которые это правильно донесут:)) Интересная была бы ситуация, правда?:)) P.S. Кстати хоккейный ЦСКА помогает Эспаньоле. Не стоит ссориться с такими людьми:)))))
ну а что у ФХР есть лига, вон ВХЛ, в которой куча работы, убрав лемит на легов в КХЛ уровень ВХЛ сразу вырастит туда отправится не мало паспортистов, да и вообще сильная ВХЛ пойдет только на пользу всему хоккею, пусть вливают туда бабло, а то вон кузня пять лет в гараже каком-то играла и некому дела нет.
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ RBChannel
Выходить из ИИХФ нельзя. А вот вывести лигу из ФХР - можно. Только представьте, никакого лимита на легионеров, никакой вада, в е решения принимаются только клубами. И вот эта ситуация с Федотовым, очень может помочь, чтобы доказать «политической воле», что ФХР защищает интересы НХЛ и запада, а не собственного хоккея, клуба и гражданина РФ. Фактически, отказывая ему в праве на работу на территории РФ, где он отслужил в непростое время ГОД, отдав долг родине. Нужны только люди, которые это правильно донесут:)) Интересная была бы ситуация, правда?:)) P.S. Кстати хоккейный ЦСКА помогает Эспаньоле. Не стоит ссориться с такими людьми:)))))
Можно и такой вариант попробовать.
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catcher69
Ответ RBChannel
Выходить из ИИХФ нельзя. А вот вывести лигу из ФХР - можно. Только представьте, никакого лимита на легионеров, никакой вада, в е решения принимаются только клубами. И вот эта ситуация с Федотовым, очень может помочь, чтобы доказать «политической воле», что ФХР защищает интересы НХЛ и запада, а не собственного хоккея, клуба и гражданина РФ. Фактически, отказывая ему в праве на работу на территории РФ, где он отслужил в непростое время ГОД, отдав долг родине. Нужны только люди, которые это правильно донесут:)) Интересная была бы ситуация, правда?:)) P.S. Кстати хоккейный ЦСКА помогает Эспаньоле. Не стоит ссориться с такими людьми:)))))
не только не можно но и НЕВОЗМОЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вы что хотите как в америце ????!!!!!!!!!!!!!!
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Костя Кот
хоккей в России уже давно начал загибаться, а после отстранения видимо и вовсе загнулся. суперсерия с Беларусью вон у Йозе аншлаги собирает
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Александр Рыбаков
давай клоун
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Александр Рыбаков
ванькунавку потроллим?
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Nekrasof
Под Ротенбургами он и так давно загнулся
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Alobama74
Охххххххх... слишком много кожи в последнее время в новостях. И за этого можно увидеть когда он трезвый а когда нет. Сегодня пока трезвый... но это пока
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Александр Рыбаков
великолепно
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Jeff Lebowski
Утро добрым не бывает.
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