Кожевников о бане Федотова: «Выходить из ИИХФ нельзя. Нас туда не вернут, не сможем играть даже с командами из Африки и Бразилии. Хоккей в России начнет загибаться»
Александр Кожевников считает, что России нельзя выходить из ИИХФ.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
«Решения принимаются весьма странные, тем не менее выходить из состава ИИХФ нам ни в коем случае нельзя. Иначе нас туда не вернут и мы не сможем играть даже с командами из совсем не хоккейных стран, типа Африки или Бразилии.
В нашей стране хоккей начнет загибаться, игроки стремительно будут уезжать за границу, причем это будет касаться не только взрослых ребят, но и детей. Родители не будут видеть смысла отдавать детей в хоккейные секции», – считает двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
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интервью из КБ))))
В С.Америке все лиги повёрнуты на себя, а сборные это просто довесок, на который не особо можно обращать внимание.
Нужно будет сделать главным КХЛ, там все игроки, а не в сборной, там играют весь сезон, а не в сборной, там основная зарплата, а не в сборной.
вы что хотите как в америце ????!!!!!!!!!!!!!!