Кожевников о бане Федотова: «Выходить из ИИХФ нельзя. Нас туда не вернут, не сможем играть даже с командами из Африки и Бразилии. Хоккей в России начнет загибаться»

Александр Кожевников считает, что России нельзя выходить из ИИХФ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Решения принимаются весьма странные, тем не менее выходить из состава ИИХФ нам ни в коем случае нельзя. Иначе нас туда не вернут и мы не сможем играть даже с командами из совсем не хоккейных стран, типа Африки или Бразилии.

В нашей стране хоккей начнет загибаться, игроки стремительно будут уезжать за границу, причем это будет касаться не только взрослых ребят, но и детей. Родители не будут видеть смысла отдавать детей в хоккейные секции», – считает двукратный олимпийский чемпион .

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