Александр Овечкин: «Не слежу за питанием. Все сжигается на льду и тренировках»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ ЗОЖ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин сообщил, что не следит за питанием.

 – Нужно ли следить за питанием, когда тебе под сорок?

– Я не слежу. Все сжигается на льду и на тренировках.

И есть люди, которые педантично следят за питанием, и у них все получается. А есть те, кто не следят – но они тоже не толстеют. Я как раз отношусь ко вторым.

Привык к тому, что у меня есть свой рацион и своя подготовка. Не хочу давать советы другим, кто что делает. Не мне судить. Но как говорят в хоккее – счет на табло, – сказал 37-летний нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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2 комментария

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e1ther - e1ther
ухахах) интересная ветка ,ведь,так намечается,не про политику, посмотрим сколько надавят)
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Oleg Olegov
Так получается Папа Джонс это не спортивное питание, и я все это время жестоко заблуждался?(
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