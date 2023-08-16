Александр Овечкин: «Не слежу за питанием. Все сжигается на льду и тренировках»
Александр Овечкин сообщил, что не следит за питанием.
– Нужно ли следить за питанием, когда тебе под сорок?
– Я не слежу. Все сжигается на льду и на тренировках.
И есть люди, которые педантично следят за питанием, и у них все получается. А есть те, кто не следят – но они тоже не толстеют. Я как раз отношусь ко вторым.
Привык к тому, что у меня есть свой рацион и своя подготовка. Не хочу давать советы другим, кто что делает. Не мне судить. Но как говорят в хоккее – счет на табло, – сказал 37-летний нападающий «Вашингтона» Овечкин.
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