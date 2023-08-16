Губерниев об Овечкине: «Если он побьет рекорд Гретцки, это будет достижение всех времен и народов, событие планетарного масштаба»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Дмитрий Губерниев рекорды Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Александр Овечкин пытается побить рекорд Гретцки, и если он это сделает, на что мы очень надеемся, то это будет достижение всех времен и народов.

Уэйн Гретцки – это абсолютная икона мирового хоккея. И побить его достижения – событие планетарного масштаба», – сказал комментатор.

Губерниев добавил, что все будет зависеть не только от Овечкина, но и от соперников, которые будут «всеми правдами и неправдами мешать ему». Комментатор также отметил возможность получения травмы.

«Так что задача почти невыполнимая, но шанс есть, он есть всегда. Так что пожелаем Александру удачи. Овечкин еще пару лет сыграет, я думаю, ему этих пару лет должно хватить», – заявил Губерниев.

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3 комментария

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Фут.Боль
Если Ови побьет рекорд, один житель Франции слюной и желчью захлебнется.
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