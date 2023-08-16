Дэйли подтвердил, что НХЛ хотела провести матчи в России: «Пандемия и текущие события в мире делают невозможной реализацию нашей концепции»
Билл Дэйли подтвердил, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» могли сыграть в России.
Ранее Александр Овечкин сообщил, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» могли сыграть в Москве и Санкт-Петербурге.
«Могу подтвердить, что мы серьезно рассматривали возможность привезти эти команды в Россию. Было желание предоставить звездам нашей лиги, включая Алекса Овечкина, возможность играть в хоккей перед болельщиками в их родной стране.
Но эти планы, пусть они и были предварительными, в итоге оказались отброшены в сторону из-за пандемии.
Наша концепция серьезно не менялась, но пандемия и текущие события в мире делают ее реализацию в краткосрочной перспективе невозможной», – сказал вице-комиссионер НХЛ Дэйли.
В этом русском мире,
Мешающей концепции.
И наш план в сортире.
Вроде ирония судьбы, а на самом деле своими руками.