Дэйли подтвердил, что НХЛ хотела провести матчи в России: «Пандемия и текущие события в мире делают невозможной реализацию нашей концепции»

Билл Дэйли подтвердил, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» могли сыграть в России.

Ранее Александр Овечкин сообщил, что « » и « » могли сыграть в Москве и Санкт-Петербурге.

«Могу подтвердить, что мы серьезно рассматривали возможность привезти эти команды в Россию. Было желание предоставить звездам нашей лиги, включая Алекса Овечкина, возможность играть в хоккей перед болельщиками в их родной стране.

Но эти планы, пусть они и были предварительными, в итоге оказались отброшены в сторону из-за пандемии.

Наша концепция серьезно не менялась, но пандемия и текущие события в мире делают ее реализацию в краткосрочной перспективе невозможной», – сказал вице-комиссионер НХЛ Дэйли.