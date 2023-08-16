Дэйли подтвердил, что НХЛ хотела провести матчи в России: «Пандемия и текущие события в мире делают невозможной реализацию нашей концепции»

Теги Вашингтон Сент-Луис Билл Дэйли Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ коронавирус Хоккей

Билл Дэйли подтвердил, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» могли сыграть в России.

Ранее Александр Овечкин сообщил, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» могли сыграть в Москве и Санкт-Петербурге.

«Могу подтвердить, что мы серьезно рассматривали возможность привезти эти команды в Россию. Было желание предоставить звездам нашей лиги, включая Алекса Овечкина, возможность играть в хоккей перед болельщиками в их родной стране.

Но эти планы, пусть они и были предварительными, в итоге оказались отброшены в сторону из-за пандемии.

Наша концепция серьезно не менялась, но пандемия и текущие события в мире делают ее реализацию в краткосрочной перспективе невозможной», – сказал вице-комиссионер НХЛ Дэйли.

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15 комментариев

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Александр Русанов
Ответ sancho81
НХЛ производит впечатление наиболее абстрагированной от политики лиги. И шлет лесом тех, кто пытается этому помешать.
И поэтому прекратила трансляции в России? Футбольные лиги Испании и Италии вот не пошли на это.
+16
-2
+14
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sancho81
НХЛ производит впечатление наиболее абстрагированной от политики лиги. И шлет лесом тех, кто пытается этому помешать.
+15
-3
+12
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Далер Гайнеев
Ответ sancho81
НХЛ производит впечатление наиболее абстрагированной от политики лиги. И шлет лесом тех, кто пытается этому помешать.
Наиболее абстрагированная от политики лига - UFC
+8
0
+8
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Бене Гессерит
Ответ Jeff Lebowski
Много контрацепции В этом русском мире, Мешающей концепции. И наш план в сортире.
Да вы и сами в сортире, в принципе
+2
0
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Shantaar
Ответ Александр Русанов
И поэтому прекратила трансляции в России? Футбольные лиги Испании и Италии вот не пошли на это.
Не нхл,а какая то контора,которая имеет права на показ в Европе.Они обычные перекупы
+2
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Бене Гессерит
Ответ Jeff Lebowski
Частенько бываю, да. А вы лифтом пользуетесь или в себе держите?
Со своими планами в сортире — это не частенько, это по жизни)
+1
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Jeff Lebowski
Много контрацепции
В этом русском мире,
Мешающей концепции.
И наш план в сортире.
+1
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Melnikov1968
И какой тогда смысл об этом говорить? Мы хотели, мы стремились, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Да не нужны эти игры никому. Если бы обе стороны этого хотели, то давно бы все организовали. А так просто цену набивают. Со стороны Канады Дэйли, со стороны России РР.
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Олег Василевский
Вот сразу видно, что человек уважаемый и подходит к заявлениям взвешенно и с учетом возможных последствий; осознавая тот факт, что представляет организацию возрастом 100+ лет. Не то, что некоторые, которые либо мычат, либо дичь несут...
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Tima_Milan
НХЛ тоже ждет невосполнимой утраты, сказал вице-комиссионер Дэйли.
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забил на оборону
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Создал движение - "хххххTeam", помог переизбраться. Закрыл себе и игры регулярки НХЛ в родном городе и олимпийскую мечту.
Вроде ирония судьбы, а на самом деле своими руками.
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Jeff Lebowski
Ответ Бене Гессерит
Да вы и сами в сортире, в принципе
Частенько бываю, да. А вы лифтом пользуетесь или в себе держите?
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sancho81
Ответ Александр Русанов
И поэтому прекратила трансляции в России? Футбольные лиги Испании и Италии вот не пошли на это.
Тоже верно. Это упустил) Возможно, побоялись, что это будет критично для имиджа - в Америке к этому относятся серьезнее, чем в Европе. В любом случае, мне понравилось, как отбрили чехов. И интересно, хватит ли у Монако, к примеру, яиц не поехать в Польшу, если туда не пустят Головина.
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