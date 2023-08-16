Овечкин о перспективах Африки и Индии в хоккее: «Дай бог, чтобы все получилось. В нашей-то ситуации. Народу там живет много»
Александр Овечкин высказался о перспективах Африки и Индии в хоккее.
– Африка и Индия имеют перспективы в хоккее? Шутки шутками, но…
– Но дай бог, чтобы все получилось. В нашей-то ситуации.
А народу там живет много, – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
Ротенберг о развитии хоккея в Африке: «В России есть тренеры, инвентарь, мы готовы делиться. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы»
Роман Ротенберг: «Ничего не мешает нам сыграть с любой страной БРИКС. В Индии – в Гималаях, в Южной Африке – в Кейптауне. Можем собрать 90 тысяч зрителей»
какой именно? в Африке и Индии их десятки.