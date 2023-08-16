Овечкин о перспективах Африки и Индии в хоккее: «Дай бог, чтобы все получилось. В нашей-то ситуации. Народу там живет много»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о перспективах Африки и Индии в хоккее.

 – Африка и Индия имеют перспективы в хоккее? Шутки шутками, но…

– Но дай бог, чтобы все получилось. В нашей-то ситуации.

А народу там живет много, – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

Ротенберг о развитии хоккея в Африке: «В России есть тренеры, инвентарь, мы готовы делиться. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы»

Роман Ротенберг: «Ничего не мешает нам сыграть с любой страной БРИКС. В Индии – в Гималаях, в Южной Африке – в Кейптауне. Можем собрать 90 тысяч зрителей»

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20 комментариев

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берде
О какой ситуации упомянул щербатый?
+21
-2
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Bardownski
Половина Африки без электричества живёт, а они там хоккей развивать собрались. Сказочные...
+12
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+12
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R Air
Ответ берде
О какой ситуации упомянул щербатый?
В нашей-то
+6
0
+6
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R Air
" Но дай бог, чтобы все получилось"
какой именно? в Африке и Индии их десятки.
+3
0
+3
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e1ther - e1ther
а если ещё вспомнить от куда Кучеров родом,и там про катки, только слышат,то да,очень страшно ,когда у вас тепло)
+1
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Bardownski
Ответ e1ther - e1ther
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В условной Флориде есть крытые арены, которые охлаждают большие такие рефрижераторные установки, которые работают от электричества, с которым в Африке проблемы.
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e1ther - e1ther
Ответ Ярик01
"От куда" он родом? В Майкопе и мороз бывает и снег.
да ладно?а там зима сколько?ну как,во флориде?
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Barry_Cadny
Знатный геополитик:)
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Alex the brave
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Илья Савчук
Ух, как сейчас в Африке и Индии настроят ледовых арен, наберут профессиональных тренеров из РФ и через 5 лет Европа и США обзавидуются! НХЛ может уже вставать в очередь за игроками с черного континента!
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Karpins
Что за ситуация у Овечкина? Пояснительная бригада помогите
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Atsuktuvas
Ну если сборная Индии будет выпускать больше народу на лед в матчах, то реально могут и Канаду затоптать...
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Анатолий Magicbrain
Саша, ты не хочешь, чтобы получилось у Череповца или Архангельска?) может в твоем большом сердце найдется немного места для надежды на этих бедолаг?)
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Barry_Cadny
Ответ e1ther - e1ther
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Флорида не условная. Это африканские страны условные.
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e1ther - e1ther
Ответ Alex the brave
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Alex,это не твой дневник,ты ошибся
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Ярик01
Ответ e1ther - e1ther
да ладно?а там зима сколько?ну как,во флориде?
Не знаю как в Флориде, но так же как в Краснодаре там зима, и январь и февраль может быть с дубаком пару недель, а декабрь +/- ноль ночь скатываться
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