Овечкин о перспективах Африки и Индии в хоккее: «Дай бог, чтобы все получилось. В нашей-то ситуации. Народу там живет много»

Александр Овечкин высказался о перспективах Африки и Индии в хоккее.

– Африка и Индия имеют перспективы в хоккее? Шутки шутками, но…

– Но дай бог, чтобы все получилось. В нашей-то ситуации.

А народу там живет много, – сказал нападающий « » .

Ротенберг о развитии хоккея в Африке: «В России есть тренеры, инвентарь, мы готовы делиться. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы»

Роман Ротенберг: «Ничего не мешает нам сыграть с любой страной БРИКС. В Индии – в Гималаях, в Южной Африке – в Кейптауне. Можем собрать 90 тысяч зрителей»