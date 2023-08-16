Антон Курьянов: «Бабаев – профессионал своего дела, у нас рабочие отношения. В «Авангарде» и командах системы клуба его ребята играют»

Генменеджер «Авангарда» рассказал о взаимоотношениях с агентом Шуми Бабаевым.

В апреле капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым, заявив: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами Бабаева. Тогда агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

После этого «Авангард» попросил ФХР и дать оценку высказываниям агента.

– Конфликт клуба с агентом стал публичным достоянием. Как вы со своей стороны видели эту историю и на каком этапе в нее включились?

– На самом деле, тяжело было зайти и во все это окунуться. Знаете, у каждого свой взгляд, у каждого своя правда, но моя задача состоит в том, чтобы игроки «Авангарда» делали общее дело на благо команды, города, болельщиков.

– Лично вам удалось установить нормальные рабочие отношения с Бабаевым?

– А ведь я изначально ни с кем и не ругался. У нас с Шуми рабочие отношения, он профессионал своего дела, в «Авангарде» и в командах системы клуба другие его ребята играют, – сказал генменеджер « » .

Бабаев о Шарипзянове: «Инцидент исчерпан, судя по всему. Он же неглупый парень, прекрасно понимает: есть вещи, которые не нужно обсуждать»