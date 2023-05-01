Бабаев о словах Шарипзянова: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил. Дали ему 75 млн в среднем за 19 очков – на здоровье, кушайте»

Шуми Бабаев эмоционально прокомментировал высказывание Дамира Шарипзянова.

Агент представляет интересы , Сергея Толчинского и . Все три хоккеиста не могут договориться с « » о новых контрактах.

, капитан команды, на фоне этой ситуации заявил: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

«Это мне вообще ничего непонятно. Как может игрок, который был капитаном команды, высказываться в прессе по поводу моей работы или того, что делают игроки? Я вообще в первый раз [такое слышу].

Ты вчера только с ними кровь и пот проливал. В мои времена после таких слов – и на улице, и в командах – таких люлей бы отхватил, мало бы не показалось. За то, что он такие вещи делает.

Для таких людей есть одно хорошее слово – означает грызуна. Называется крыса.

Поступки людей, делающих вот так, – это очень некрасиво. Стукачество и все такое прочее. Это никогда не красит спортсмена и хоккеиста.

Ты забрал свои 65, 75 и 80 млн рублей – мы хоть слово сказали? Я хоть раз выступил? Или мои игроки сказали, что Шарипзянов просит много? Да на здоровье – забери хоть 100.

Мне-то какая разница и моим игрокам? Это что, наши деньги? Мы что, к тебе в карман лезем? Ты-то куда свои руки протянул? Еще и капитан называется.

Кто с ним будет играть в следующем году, думаю, ребята очень сильно задумаются, что вся информация из раздевалки… Куда она будет уходить.

Этот человек сам себе приговор подписал. Болельщики кричат: капитан, молодец, хорошо высказал.

Хорошо, за 19 очков вы дали ему в среднем 75 миллионов – на здоровье, кушайте», – сказал .