Бабаев о словах Шарипзянова: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил. Дали ему 75 млн в среднем за 19 очков – на здоровье, кушайте»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Дамир Шарипзянов Арсений Грицюк Хоккей

Шуми Бабаев эмоционально прокомментировал высказывание Дамира Шарипзянова.

Агент представляет интересы Владимира Ткачева, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка. Все три хоккеиста не могут договориться с «Авангардом» о новых контрактах.

Дамир Шарипзянов, капитан команды, на фоне этой ситуации заявил: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

«Это мне вообще ничего непонятно. Как может игрок, который был капитаном команды, высказываться в прессе по поводу моей работы или того, что делают игроки? Я вообще в первый раз [такое слышу].

Ты вчера только с ними кровь и пот проливал. В мои времена после таких слов – и на улице, и в командах – таких люлей бы отхватил, мало бы не показалось. За то, что он такие вещи делает.

Для таких людей есть одно хорошее слово – означает грызуна. Называется крыса.

Поступки людей, делающих вот так, – это очень некрасиво. Стукачество и все такое прочее. Это никогда не красит спортсмена и хоккеиста.

Ты забрал свои 65, 75 и 80 млн рублей – мы хоть слово сказали? Я хоть раз выступил? Или мои игроки сказали, что Шарипзянов просит много? Да на здоровье – забери хоть 100.

Мне-то какая разница и моим игрокам? Это что, наши деньги? Мы что, к тебе в карман лезем? Ты-то куда свои руки протянул? Еще и капитан называется.

Кто с ним будет играть в следующем году, думаю, ребята очень сильно задумаются, что вся информация из раздевалки… Куда она будет уходить.

Этот человек сам себе приговор подписал. Болельщики кричат: капитан, молодец, хорошо высказал.

Хорошо, за 19 очков вы дали ему в среднем 75 миллионов – на здоровье, кушайте», – сказал Шуми Бабаев.

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26 комментариев

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Mi4eL
Бабаев показывает свою сущность. какой классный агент. Зислис аж светился в эфире. Барыга....
+22
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+21
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Rialto 82
Да гавнюк ты, пацанам карьеру только портишь.
+22
-2
+20
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Иван Голинько
ты цыган, лучше расскажи про сенечку, какой он красавчик....
+16
-2
+14
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valera.kust55
А в мое время били и бьют таких как ты.ты правильно сказал крыса,только это по отношению к тебе.кэпу не париться.и зачем недалекий человек смотрит статистику дефа?у дефа главное +/- и блокшоты.идиот
+13
-1
+12
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Серый
ты сам уже давно заслужил люлей, бабайка, надо на тебя Свитова натравить
+12
-1
+11
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Сергей Бойков
Петух ты конченный пасть свою гавнищенскую бы завалил! Тебя гавно только перед входом постелить ноги вытирать!
+9
-1
+8
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cry
Судя логике бабая : вратарь Демченко в Авангарде - получает миллионы, а не одной не забил!
+7
-1
+6
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Серый
и не пытайся тварь играть на статистике - адекватные хоккейные болельщики прекрасно понимают, что Дамиру платят не за очки
+6
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+5
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Виктор Попов
Сам ты крыса Дербентская..
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Денис Ом
Бабай совсем отбитый, видно в "те времена" напропускал)))
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Олег Тихонюк
На правах капитана имел моральное право сказать не каких косяков не вижу. А бабай помоему сам нарываеться вот за крысу можно и по кумполу получить. Бабай дерзит сделка сорвалась.
+7
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Zidane0907
Про какие времена он говорит? Судя по тому как он разговаривает, про те времена он только слышал. Потому что такими словами не бросаются.
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cnfc
это называется раскритиковал???гм...По хорошему бы ему люли
+4
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Paha Harosh
Причем тут защитник и очки ? Бабаев 🤦‍♂️
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Вячеслав Свидзинский
19 очков, он защитник, и даже отличный! Грудью под шайбу ложится! не только же за голы деньги платят!
+4
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Влад Пахомов
Молчал бы лучше, про тебя и так все понятно, скольки ты пацанам карьеру загубил, святоша мне нашёлся!
+3
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Evgeny Trifonov
Бабаев решил Мину Райолу включить? не дотягивает до масштаба
+3
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Алексей Ильин
Этот "агентишка" ставит в укор защитнику очки - это всё говорит о его понимании хоккея. Я уж молчу про человеческие качества - там уже всё давно гнильё гнильём
+2
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srs
Ответ Серый
ты сам уже давно заслужил люлей, бабайка, надо на тебя Свитова натравить
А ведь у нападающего Кирилла Петрова тоже 19 очков
+2
0
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Hola Hola
О, цыган обиделся, вы поглядите. В "твое время" тебя, может, вообще закопали бы, если бы вел дела так же. Но сейчас более-менее цивилизованно все, на твое счастье.
+1
0
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Сергей К
Может игроки нормальные пацаны а так убегают вроде . Не хочется ребят иметь ввиду. Виноват это агент.
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Тихий летун
Крыса отличное животное.
Если найти подход,будет до конца с тобой.
Так что не надо сравнивать грызуна в с этим...
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Вовик Кузя
вычистить из спорта всех этих агентов давно нужно.Мошенники
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Олег
Бабай это барыжная душонка, купи продай.
Омерзительный персонаж. Только пацанам
карьеру портит.
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