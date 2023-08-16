Бабаев о Шарипзянове: «Инцидент исчерпан, судя по всему. Он же неглупый парень, прекрасно понимает: есть вещи, которые не нужно обсуждать»

Агент Шуми Бабаев считает, что инцидент с Дамиром Шарипзяновым уже исчерпан.

В апреле капитан « » Шарипзянов прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, и , заявив: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами . Тогда агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

В августе Ткачев подписал новый контракт с «Авангардом». После этого Шарипзянов ушел от ответа на вопрос о соглашении игрока, ставшего самым высокооплачиваемым хоккеистом .

«Я бы не стал называть ту историю конфликтом, скорее, инцидентом. И, уверен, каждый сделал из него свои выводы. Так вот, судя по всему, инцидент уже ушел на нет, исчерпан.

Хорошо видно, что на этот раз Шарипзянов ушел от ответа, потому что, наверное, понял, что у каждого своя работа. Он же неглупый парень, и прекрасно понимает: есть какие-то вещи, которые не нужно обсуждать. Ребятам же играть вместе, и плохо, если в раздевалке будут какие-то недопонимания.

Почему же тогда Шарипзянов высказался весной? Возможно, по неопытности, например, потому что до этого давал мало интервью, не смог прочувствовать подвох. К тому же, в «Авангарде» в тот момент были люди, которые все это подогревали. Из-за их мнения у игрока могло сформироваться неправильное впечатление. Но теперь этих людей в клубе уже нет», – сказал Бабаев.