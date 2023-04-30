Шарипзянов о переговорах «Авангарда» с Толчинским, Ткачевым и Грицюком: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся»

Капитан «Авангарда» высказался о сложных переговорах клуба с ведущими форвардами.

Владимир Ткачев, и являются клиентами агента .

– Сейчас « » ведет трудные переговоры с тремя ведущими нападающими. А можете ли вы как-то влиять на одноклубников в этом вопросе?

– Тут нужно понимать, с кем они работают. Если у них агент сразу начинает переговоры с конфликта, то ничем хорошим это не закончится. Я так понимаю, там со времен истории с они не в ладах. Думаю, ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они – придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену.

Конечно, хочется, чтобы и Ткачев, и Толчинский, и Грицюк остались, но я понимаю, что все они 100% не останутся, кто-то уйдет точно. Тому же Грицюку надо через этот этап карьеры пройти, если он хочет что-то себе выбить сейчас, то пускай идет этой дорогой.

Мы с ним хорошо поговорили на эту тему, я его точку зрения понимаю, но не разделяю, скажем так. Но, повторюсь, уйдут они – будут другие ребята, свет клином не сошелся на них.

Для « » это не будет проблемой, у клуба есть деньги, и руководители знают, кому платить. Так что ничего страшного. Вообще, я больше переживаю за защитников, чтобы у нас была хорошая линия обороны, - сказал Шарипзянов, недавно продливший контракт с омским клубом на 3 года.