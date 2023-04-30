Шарипзянов о переговорах «Авангарда» с Толчинским, Ткачевым и Грицюком: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся»

Теги Авангард возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Чемпионат.com Егор Чинахов Арсений Грицюк Хоккей

Капитан «Авангарда» высказался о сложных переговорах клуба с ведущими форвардами.

Владимир Ткачев, Сергей Толчинский и Арсений Грицюк являются клиентами агента Шуми Бабаева

– Сейчас «Авангард» ведет трудные переговоры с тремя ведущими нападающими. А можете ли вы как-то влиять на одноклубников в этом вопросе?

– Тут нужно понимать, с кем они работают. Если у них агент сразу начинает переговоры с конфликта, то ничем хорошим это не закончится. Я так понимаю, там со времен истории с Чинаховым они не в ладах. Думаю, ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они – придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену.

Конечно, хочется, чтобы и Ткачев, и Толчинский, и Грицюк остались, но я понимаю, что все они 100% не останутся, кто-то уйдет точно. Тому же Грицюку надо через этот этап карьеры пройти, если он хочет что-то себе выбить сейчас, то пускай идет этой дорогой.

Мы с ним хорошо поговорили на эту тему, я его точку зрения понимаю, но не разделяю, скажем так. Но, повторюсь, уйдут они – будут другие ребята, свет клином не сошелся на них.

Для «Авангарда» это не будет проблемой, у клуба есть деньги, и руководители знают, кому платить. Так что ничего страшного. Вообще, я больше переживаю за защитников, чтобы у нас была хорошая линия обороны, - сказал Шарипзянов, недавно продливший контракт с омским клубом на 3 года. 

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11 комментариев

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Rialto 82
Адекватно разложил
+12
-1
+11
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Олег Тихонюк
Красавчик всё по делу.
+6
-1
+5
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Станислав К.
Ответ akuna
Писец. Игрок обсуждает контракт одноклубника. Авангард пробил очередное клоунское дно.
Читай текст внимательно.Дамир не обсуждал контракты одноклубников. Речь шла о другом.
+5
-1
+4
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wolkov
а разве сам шарипзянов только что не выбивал себе 60 лямов в год?)))
+3
0
+3
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wolkov
Ответ Ыжык
Не выбивал. Если прочитать все интервью, то он готов был подписать контракт еще по ходу ПО. И обе стороны пошли на уступки.
был готов, но не подписал🤷‍♂️😁
+2
0
+2
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Mac Miller
Ответ marshal .masha
Он такой же игрок, как другие , и как минимум не корректно обсуждать кто как ведет переговоры, контракты.
Капитан имеет право, всё по делу про гастролеров разложил
+1
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marshal .masha
Ответ Rialto 82
Адекватно разложил
Он такой же игрок, как другие , и как минимум не корректно обсуждать кто как ведет переговоры, контракты.
+1
-1
0
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Ыжык
Ответ wolkov
а разве сам шарипзянов только что не выбивал себе 60 лямов в год?)))
Не выбивал. Если прочитать все интервью, то он готов был подписать контракт еще по ходу ПО. И обе стороны пошли на уступки.
+1
-1
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Ыжык
Ответ wolkov
был готов, но не подписал🤷‍♂️😁
А потом подписал. Тот же самый контракт.
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