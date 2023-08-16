Генменеджер «Авангарда»: «Ткачев сам попросил соглашение на 3 года. Договорились, что если он получит достойное предложение из НХЛ, вернемся к диалогу»

Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте с Владимиром Ткачевым.

«Сначала разговор вообще был о двухлетнем соглашении, но Ткачев сам попросил три года. Это было неожиданно и приятно, потому что у человека было видно желание, понимание комфорта стабильности.

Мы договорились, что если Владимир получит достойное предложение из НХЛ, то мы вернемся к диалогу. Но вот то, что пишут про «1+2», – таких контрактов не бывает в хоккее», – сказал генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.