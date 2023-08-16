Генменеджер «Авангарда»: «Ткачев сам попросил соглашение на 3 года. Договорились, что если он получит достойное предложение из НХЛ, вернемся к диалогу»

Теги Авангард Антон Курьянов НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Чемпионат.com Хоккей

Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте с Владимиром Ткачевым.

«Сначала разговор вообще был о двухлетнем соглашении, но Ткачев сам попросил три года. Это было неожиданно и приятно, потому что у человека было видно желание, понимание комфорта стабильности.

Мы договорились, что если Владимир получит достойное предложение из НХЛ, то мы вернемся к диалогу. Но вот то, что пишут про «1+2», – таких контрактов не бывает в хоккее», – сказал генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Когда надо будет - Бабаев придумает ему очень достойные предложения из НХЛ
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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