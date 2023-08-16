Генменеджер «Авангарда» об интересе к Гальченюку: «Его будущее неизвестно, так что это несерьезный разговор»

Генменеджер «Авангарда» высказался об интересе к Алексу Гальченюку.

– В « » сватали Дзингела, Гальченюка, Вея, Кормье. Кого из них реально рассматривали?

– С кем активно общались, так это с . Но он подписан в Германии, к тому же у него жена рожает скоро и отказалась ехать в Россию.

Что касается … Послушайте, его будущее неизвестно, так что это несерьезный разговор, – сказал генменеджер «Авангарда» .

Напомним, «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 Гальченюком после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции. 29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.