«Лада» расторгла пробные контракты с Фазлеевым и Алексеевым

Форварды Андрей Алексеев и Радель Фазлеев не прошли просмотр в «Ладе».

Клуб из Тольятти, вернувшийся в Фонбет чемпионат , расторг пробные контракты с нападающими, сообщает Metaratings.ru.

27-летний Фазлеев – воспитанник «Ак Барса». Три последних сезона он провел в «Нефтянике». В минувшем сезоне набрал 6 (3+3) очков в 32 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

28-летний последние два сезона провел в «Амуре». На его счету 29 матчей в регулярном чемпионате и 5 (2+3) очков.