«Лада» расторгла пробные контракты с Фазлеевым и Алексеевым

Теги Лада возможные переходы КХЛ Андрей Алексеев 1995 Радель Фазлеев Хоккей

Форварды Андрей Алексеев и Радель Фазлеев не прошли просмотр в «Ладе».

Клуб из Тольятти, вернувшийся в Фонбет чемпионат КХЛ, расторг пробные контракты с нападающими, сообщает Metaratings.ru.

27-летний Фазлеев – воспитанник «Ак Барса». Три последних сезона он провел в «Нефтянике». В минувшем сезоне Радель набрал 6 (3+3) очков в 32 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

28-летний Алексеев последние два сезона провел в «Амуре». На его счету 29 матчей в регулярном чемпионате и 5 (2+3) очков.

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