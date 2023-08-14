«Лада» расторгла пробные контракты с Фазлеевым и Алексеевым
Форварды Андрей Алексеев и Радель Фазлеев не прошли просмотр в «Ладе».
Клуб из Тольятти, вернувшийся в Фонбет чемпионат КХЛ, расторг пробные контракты с нападающими, сообщает Metaratings.ru.
27-летний Фазлеев – воспитанник «Ак Барса». Три последних сезона он провел в «Нефтянике». В минувшем сезоне Радель набрал 6 (3+3) очков в 32 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.
28-летний Алексеев последние два сезона провел в «Амуре». На его счету 29 матчей в регулярном чемпионате и 5 (2+3) очков.
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