Бабаев о Марушеве в «Тракторе»: «Ак Барс» устраивала только аренда. В Казани рассчитывают на него в следующем сезоне»
Агент Максима Марушева высказался о переходе игрока в «Трактор» на правах аренды.
– В «Ак Барсе» все места заняты, поэтому договорились с «Трактором», что «Ак Барс» отдает его в аренду туда.
Алексей Волков уже давно выходил на нас, были переговоры, и все зависело от Казани.
– Алексей Волков говорил, что «Трактор» хотел выменять или выкупить игрока.
– Да, об этом были разговоры, но «Ак Барс» устраивала только аренда. В Казани рассчитывают на Марушева в следующем сезоне.
– Как сам Марушев отнесся к тому, что будет играть в Челябинске вместо Казани?
– Нормально, для него сейчас главное – играть, вернуться в КХЛ. Никаких проблем с этим нет, – сказал Шуми Бабаев.
1 комментарий