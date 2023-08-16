Бабаев о Марушеве в «Тракторе»: «Ак Барс» устраивала только аренда. В Казани рассчитывают на него в следующем сезоне»

Теги Ак Барс Трактор Алексей Волков Шуми Бабаев КХЛ Максим Марушев Хоккей

Агент Максима Марушева высказался о переходе игрока в «Трактор» на правах аренды.

– В «Ак Барсе» все места заняты, поэтому договорились с «Трактором», что «Ак Барс» отдает его в аренду туда.

Алексей Волков уже давно выходил на нас, были переговоры, и все зависело от Казани.

– Алексей Волков говорил, что «Трактор» хотел выменять или выкупить игрока.

– Да, об этом были разговоры, но «Ак Барс» устраивала только аренда. В Казани рассчитывают на Марушева в следующем сезоне.

– Как сам Марушев отнесся к тому, что будет играть в Челябинске вместо Казани?

– Нормально, для него сейчас главное – играть, вернуться в КХЛ. Никаких проблем с этим нет, – сказал Шуми Бабаев.

Марушев перешел из «Ак Барса» в «Трактор» на правах аренды

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1 комментарий

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povestok.net
Все правильно, наберётся опыта, а в следующем году, когда уйдут Кага, Шипа и компания, дорога в состав булет открыта. Хотя лично я от одного дорогого пенсионера избавился бы уже сейчас и оставил Марушева
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