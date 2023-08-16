Бабаев о Марушеве в «Тракторе»: «Ак Барс» устраивала только аренда. В Казани рассчитывают на него в следующем сезоне»

Агент Максима Марушева высказался о переходе игрока в «Трактор» на правах аренды.

– В «Ак Барсе» все места заняты, поэтому договорились с « », что «Ак Барс» отдает его в аренду туда.

уже давно выходил на нас, были переговоры, и все зависело от Казани.

– Алексей Волков говорил, что «Трактор» хотел выменять или выкупить игрока.

– Да, об этом были разговоры, но «Ак Барс» устраивала только аренда. В Казани рассчитывают на в следующем сезоне.

– Как сам Марушев отнесся к тому, что будет играть в Челябинске вместо Казани?

– Нормально, для него сейчас главное – играть, вернуться в . Никаких проблем с этим нет, – сказал .

Марушев перешел из «Ак Барса» в «Трактор» на правах аренды