Зинэтула Билялетдинов: «Евгений Свечников пока не в очень хорошей форме. Бросок заметен – бросает резко, точно. Игровое мышление увидим в матчах»
Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о форварде Евгении Свечникове.
– Евгений Свечников – это нападающий под топ-6, для большинства или меньшинства?
– Я сначала хочу посмотреть, что он из себя представляет, сейчас я его изучаю. А когда я поставлю его в какое-то звено, увижу какими качествами он больше обладает, буду использовать, как могу.
– Многие хвалят бросок Евгения Свечникова? Как вы оцените его действия?
– Он с командой тренировался только сегодня. А так была работа с двумя-тремя игроками. Пока он находится не в очень хорошей форме.
Бросок заметен – бросает резко, точно. А игровое мышление увидим в матчах, надо подождать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
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