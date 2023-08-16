Зинэтула Билялетдинов: «Евгений Свечников пока не в очень хорошей форме. Бросок заметен – бросает резко, точно. Игровое мышление увидим в матчах»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о форварде Евгении Свечникове.

Евгений Свечников – это нападающий под топ-6, для большинства или меньшинства?

– Я сначала хочу посмотреть, что он из себя представляет, сейчас я его изучаю. А когда я поставлю его в какое-то звено, увижу какими качествами он больше обладает, буду использовать, как могу.

– Многие хвалят бросок Евгения Свечникова? Как вы оцените его действия?

– Он с командой тренировался только сегодня. А так была работа с двумя-тремя игроками. Пока он находится не в очень хорошей форме.

Бросок заметен – бросает резко, точно. А игровое мышление увидим в матчах, надо подождать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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