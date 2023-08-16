Генменеджер «Ак Барса» об усилении: «Будет еще приобретение, возможно, но не в ближайшие две недели. Пойдем этим составом в сезон»

Теги Ак Барс возможные переходы Марат Валиуллин КХЛ Спорт-Экспресс потолок зарплат Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном усилении команды.

– Можно ли сказать, что трансферная кампания «Ак Барса» завершена?

– Время еще есть. Если будут появляться возможности, будем смотреть перспективы.

Возможно, будет еще одно приобретение, но не в ближайшие две недели. В сезон пойдем этим составом. Не секрет, что мы не попадали в потолок. Можно найти варианты с переподписаниями, обменами.

– Есть ли место под потолком для подписания защитника?

– На данный момент – нет, – сказал Марат Валиуллин. 

1 комментарий

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