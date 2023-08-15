Марушев перешел из «Ак Барса» в «Трактор» на правах аренды

Теги Ак Барс Трактор переходы Шуми Бабаев КХЛ Максим Марушев Хоккей

Максим Марушев проведет сезон-2023/24 в «Тракторе».

Нападающий, который был на просмотре в «Ак Барсе», отдан в аренду в челябинский клуб.

«Максим Марушев проведет предстоящий сезон в «Тракторе». Форвард отдан в аренду сроком на один сезон.

Желаем нашему другу здоровья и удачного сезона», – говорится в сообщении агентства Шуми Бабаева.

В прошедшем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков в 64 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон».

Всего в АХЛ игрок провел 131 матч и набрал 40 (14+26) баллов.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс». В его активе 2 передачи в 14 играх в лиге.

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3 комментария

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Tina
С одной стороны это хорошо, не будет сидеть на лавке в запасе, а будет иметь игровую практику. Терять такого перспективного молодого игрока не надо бы.
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Dragonof9
А какой срок контракта у него в Ак Барсе?
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Dragonof9
Ответ Dragonof9
А какой срок контракта у него в Ак Барсе?
Вижу, 2 года. Возможно будет вариант его обменять, если в Тракторе пойдет.
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