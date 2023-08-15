Марушев перешел из «Ак Барса» в «Трактор» на правах аренды

Максим Марушев проведет сезон-2023/24 в «Тракторе».

Нападающий, который был на просмотре в « », отдан в аренду в челябинский клуб.

« проведет предстоящий сезон в « ». Форвард отдан в аренду сроком на один сезон.

Желаем нашему другу здоровья и удачного сезона», – говорится в сообщении агентства .

В прошедшем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков в 64 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон».

Всего в АХЛ игрок провел 131 матч и набрал 40 (14+26) баллов.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс». В его активе 2 передачи в 14 играх в лиге.