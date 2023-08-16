Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «У нас будет финансовый люфт для его возвращения. Рады, что игрок нашей системы вырос до уровня НХЛ. Если что-то не получится, всегда его ждем»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Дмитрия Воронкова.
– Известно, что у Дмитрия Воронкова есть возможность вернуться в «Ак Барс», если за океаном не все будет получаться. Насколько будет возможно его возвращение, учитывая потолок зарплат?
– Сезон в НХЛ начинается в октябре-ноябре. Если он примет решение для себя, то у нас будет финансовый люфт для его возвращения.
Мы рады, что игрок нашей системы вырос до уровня НХЛ. Неделю назад он приезжал сюда в Казань, мы так же общались. Если что-то у него не получится, то мы всегда его ждем, – сказал Марат Валиуллин.
Воронков сможет вернуться в КХЛ, если не пробьется в состав «Коламбуса» до конца декабря
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