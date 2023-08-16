Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «У нас будет финансовый люфт для его возвращения. Рады, что игрок нашей системы вырос до уровня НХЛ. Если что-то не получится, всегда его ждем»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ Марат Валиуллин КХЛ Дмитрий Воронков потолок зарплат Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Дмитрия Воронкова.

– Известно, что у Дмитрия Воронкова есть возможность вернуться в «Ак Барс», если за океаном не все будет получаться. Насколько будет возможно его возвращение, учитывая потолок зарплат?

– Сезон в НХЛ начинается в октябре-ноябре. Если он примет решение для себя, то у нас будет финансовый люфт для его возвращения.

Мы рады, что игрок нашей системы вырос до уровня НХЛ. Неделю назад он приезжал сюда в Казань, мы так же общались. Если что-то у него не получится, то мы всегда его ждем, – сказал Марат Валиуллин.

Воронков сможет вернуться в КХЛ, если не пробьется в состав «Коламбуса» до конца декабря

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hola Hola
Т.е. у Ак Барса при всем их составе еще и средства под кепкой остаются?! Либо мутят что-то, либо готов признать, что у них просто гениальные менеджеры!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Ответ Hola Hola
Т.е. у Ак Барса при всем их составе еще и средства под кепкой остаются?! Либо мутят что-то, либо готов признать, что у них просто гениальные менеджеры!
Сейчас ровно 900 млн, но возможны обмены
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий