Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «У нас будет финансовый люфт для его возвращения. Рады, что игрок нашей системы вырос до уровня НХЛ. Если что-то не получится, всегда его ждем»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Дмитрия Воронкова.

– Известно, что у есть возможность вернуться в « », если за океаном не все будет получаться. Насколько будет возможно его возвращение, учитывая потолок зарплат?

– Сезон в НХЛ начинается в октябре-ноябре. Если он примет решение для себя, то у нас будет финансовый люфт для его возвращения.

Мы рады, что игрок нашей системы вырос до уровня . Неделю назад он приезжал сюда в Казань, мы так же общались. Если что-то у него не получится, то мы всегда его ждем, – сказал Марат Валиуллин.

Воронков сможет вернуться в КХЛ, если не пробьется в состав «Коламбуса» до конца декабря