Болельщики «Салавата» принесли цветы, свечи и игрушки к «Уфа-Арене» в память об Амирове

Теги Салават Юлаев болельщики фото Уфа-Арена КХЛ Родион Амиров Хоккей

Болельщики принесли цветы и игрушки к «Уфа-Арене» в память о Родионе Амирове.

21-летний хоккеист умер 14 августа в Германии. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга.

Амиров выступал за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто».

Сегодня болельщики уфимского клуба начали приносить цветы, свечи, игрушки и рисунки к центральному входу «Уфа-Арены» в память об Амирове.

«Болельщики начали приносить цветы, свечи и игрушки к центральному входу «Уфа-Арены» со стороны улицы Ленина – в память о Родионе Амирове…», – говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

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1 комментарий

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Александр Романов
Очень жалко Родиона,сил и терпения его семье
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