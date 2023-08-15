Болельщики «Салавата» принесли цветы, свечи и игрушки к «Уфа-Арене» в память об Амирове

Болельщики принесли цветы и игрушки к «Уфа-Арене» в память о Родионе Амирове.

21-летний хоккеист умер 14 августа в Германии. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга.

Амиров выступал за « » на правах аренды из «Торонто».

Сегодня болельщики уфимского клуба начали приносить цветы, свечи, игрушки и рисунки к центральному входу «Уфа-Арены» в память об Амирове.

«Болельщики начали приносить цветы, свечи и игрушки к центральному входу «Уфа-Арены» со стороны улицы Ленина – в память о …», – говорится в сообщении «Салавата Юлаева».