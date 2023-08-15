Матыцин о смерти Амирова: «Тяжело принять потерю такого юного спортсмена. Яркая звезда отечественного хоккея, ему пророчили будущее в лучших лигах мира»

Теги Салават Юлаев КХЛ Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Родион Амиров Хоккей

Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Амирова.

Вчера агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что 21-летний хоккеист ушел из жизни. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга. Он не играл с января 2022 года.

«Безмерно талантливый и амбициозный Родион боролся с болезнью до последнего. Тяжело принять потерю такого юного спортсмена, он был яркой звездой отечественного хоккея, будущее ему пророчили в лучших лигах мира.

В 2019 году на чемпионате мира среди юниоров стал серебряным призером, вклад его в этот результат неоценим. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Родиона Амирова, пусть он всегда остается в памяти болельщиков и всех поклонников спорта», – приводит слова министра спорта РФ Олега Матыцина пресс-служба ведомства.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

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2 комментария

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Bashibuzuck
Жизнь несправедлива
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Арман Мартиросян
Ответ Bashibuzuck
Жизнь несправедлива
Справедливость это чисто человеческое понятие, а жизнь подчиняется собственным законам, увы.
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