Таварес о смерти Амирова: «Невероятно сложно принять это. Его улыбка и радость от жизни и хоккея были заразительны, нам будет очень его не хватать»

Джон Таварес выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Амирова.

Вчера агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что 21-летний хоккеист ушел из жизни. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга. Он не играл с января 2022 года.

«Невероятно сложно принять потерю Родиона. Его улыбка и радость, которую он получал от жизни и хоккея, были заразительны.

Мои партнеры и я благодарны за время, что мы провели вместе, и навсегда вдохновлены его бесстрашной борьбой. Соболезнования его близким. Нам будет очень его не хватать», – написал капитан « » в твиттере.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга