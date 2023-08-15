Таварес о смерти Амирова: «Невероятно сложно принять это. Его улыбка и радость от жизни и хоккея были заразительны, нам будет очень его не хватать»

Теги Салават Юлаев Торонто НХЛ Джон Таварес КХЛ Родион Амиров Хоккей

Джон Таварес выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Амирова.

Вчера агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что 21-летний хоккеист ушел из жизни. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга. Он не играл с января 2022 года. 

«Невероятно сложно принять потерю Родиона. Его улыбка и радость, которую он получал от жизни и хоккея, были заразительны.

Мои партнеры и я благодарны за время, что мы провели вместе, и навсегда вдохновлены его бесстрашной борьбой. Соболезнования его близким. Нам будет очень его не хватать», – написал капитан «Торонто» в твиттере.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

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