Фото Амирова вывели на медиафасад арены «Торонто»

«Торонто» вывел фото Родиона Амирова на медиафасад домашней арены.

21-летний хоккеист умер 14 августа в Германии. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга.

Амиров выступал за « » на правах аренды из «Торонто». Клуб НХЛ выбрал россиянина на драфте-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

«В Торонто на арене « » появились фотографии Родиона Амирова в память о нашем хоккеисте», – говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга