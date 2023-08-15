Фото Амирова вывели на медиафасад арены «Торонто»

Теги Салават Юлаев Торонто фото НХЛ КХЛ Scotiabank Arena Родион Амиров Хоккей

«Торонто» вывел фото Родиона Амирова на медиафасад домашней арены.

21-летний хоккеист умер 14 августа в Германии. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга.

Амиров выступал за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто». Клуб НХЛ выбрал россиянина на драфте-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

«В Торонто на арене «Scotiabank Arena» появились фотографии Родиона Амирова в память о нашем хоккеисте», – говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

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2 комментария

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Ilovethisgame77
Безумно жаль парня…💪
+14
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RANGER55
Авангард сделал тоже самое. R.I.P
+11
0
+11
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