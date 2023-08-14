Михайлов о бане Федотова: «ИИХФ превратилась не знаю в кого, это несамостоятельная организация. С таким подходом она только губит международный хоккей»

Борис Михайлов считает ИИХФ несамостоятельной организацией.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Международная федерация превратилась не знаю в кого. Это несамостоятельная организация, которая еще хочет развивать международный хоккей, но с таким подходом она его только губит.

Мы Федотова еще не потеряли, он наш игрок. Это решение можно пропустить мимо ушей на благо нашего хоккея», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

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