Михайлов о бане Федотова: «ИИХФ превратилась не знаю в кого, это несамостоятельная организация. С таким подходом она только губит международный хоккей»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Борис Михайлов считает ИИХФ несамостоятельной организацией.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.   

«Международная федерация превратилась не знаю в кого. Это несамостоятельная организация, которая еще хочет развивать международный хоккей, но с таким подходом она его только губит.

Мы Федотова еще не потеряли, он наш игрок. Это решение можно пропустить мимо ушей на благо нашего хоккея», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов. 

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3 комментария

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ABarca
Эксперты выступают мирового уровня... Знают юриспруденцию... Но вообще не жалко, что тебя не включили в зал славы... Мозгов не было и нет
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barbarian1991
Хорошо, что крепостное право в цска так помогает развивать хоккей внутри страны
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icey_punk
да ИИХФ просто марионетка эНХуэЛии.
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