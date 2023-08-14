Сушинский о бане Федотова: «Жалко Ивана. Самая большая проблема, что он останется без игры до января 2024-го. Он уже и так год в армии пропустил»

Максим Сушинский высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Да, наложен запрет на ЦСКА на трансферы, а Федотов дисквалифицирован. Скорее всего, есть какое-то законодательство, по которому они приняли это решение.

Как можно прокомментировать то, что было написано в договоре между КХЛ и ИИХФ? Есть какие-то договоренности и с НХЛ. Никто не собирается их разрывать. Конечно, то, что строилось годами, можно разрушить за один день.

В этой ситуации жалко Ивана. Самая большая проблема, что хоккеист останется без игры до января 2024 года. Он уже и так год в армии пропустил», – сказал экс-нападающий сборной России Сушинский.

«Пусть засунут в одно место», «Пиренейский осел». Наш хоккей соревнуется в оскорблениях после бана Федотова

У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ