Крикунов о бане Федотова: «Нужно создать лигу по типу НХЛ, которая будет проводить соревнования не под эгидой ИИХФ. И все, пусть Иван спокойно играет»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Владимир Крикунов заявил, что в России надо создать независимую лигу по типу НХЛ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.  

«Мы и так находится под санкциями. Они нас и так никуда не пускают. Нужно решать вопрос таким образом: создавать профессиональную лигу по типу НХЛ, которая будет проводить свои соревнования не под эгидой Международной федерации хоккея. И все, пусть Федотов спокойно играет. Тут же «Филадельфия» идет на принцип.

После года службы ему понадобится как минимум год, чтобы прийти в себя, чтобы он стал тем Иваном Федотовым, который был в позапрошлом году.

Что касается запретов, которые они нам выставляют, то это в этом уже нет ничего удивительного. В таком случае остается только создать независимую лигу и продолжить играть так, как мы хотим. Игрокам из НХЛ играть за нашу независимую лигу они не могут запретить», – сказал заслуженный тренер России Крикунов. 

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19 комментариев

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Антон
Да лучше надо лигу создать, чем НХЛ. И все к нам поедут звезды. Знатно им нос утрем. Указ сложно подготовить что ли?
+11
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Георгий Большаков
Ответ Dr. J 24
Тогда бан на ЧМ и Олимпиады
А сейчас его нет?
+7
0
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Alexis80
Глубоко... Одну лигу уже создали, НХЛ от зависти удавилась. В новую всех (кроме ЦСКА) насильно сгонять будут или еще китайских клубов наделают?
+5
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Maxim Shumov
Все верно. Торжок Голден Найтс vs Среднеуральск Старз. Это будет финал тысячелетия, люди перестанут смотреть эту НХЛ после такого
+4
-2
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selachii
Где новость, Родя Амиров скончался(
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Костя Кот
это же надо былр так карьеру парню засрать
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Костя Кот
лига со своим блэк джеком и ш######
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Бомбардир Ковтун
Извините, за оффтоп. Спорц сделайте новость: сегодня умер Родион Амиров. Мои соболезнования!
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Oleg Olegov
И там можно такое сделать типа молодых игроков как бы драфтовать! И призы свои придумать типа Везина Трофи!! И игру компьютерную сделать на Сэгу, типа НХЛ только свою!!! И вообще сделать, чтобы было хорошо, и чтобы не было плохо!!!
И все, пусть Иван и все остальные спокойно играют. Крикунов гений.
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a2wai
Для того, чтобы такая лига появилась, для начала, клубы должны все слезть с госбюджета и жить на свои деньги.

А уже потом можно будет говорить о возможности появлении такой лиги.
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Dr. J 24
Тогда бан на ЧМ и Олимпиады
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encaro_one
"Вани" активнее будут стараться до призывного возраста уехать в Канаду и США, чтобы такого пушного зверька из-за самодурства власть имущих не было.
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Viks
А что её создавать? - Вывеску КХЛ смените и всё. Но только играть вы будете только сами с собой, как в НХЛ.
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вован63
Надо давно послать иихф куда подальше они нас имеют по всякому а мы только в позу встаём, пока не допустят нас до международных турниров не надо с ними иметь дело!
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Tima_Milan
Нужно создать лигу по типу НХЛ, с блэкджеком и ш######
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FaithDevotion
Ответ selachii
Где новость, Родя Амиров скончался(
Возможно, это и правильно. Перепроверить 500 раз нужно, с такими вещами нужно точно знать
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RBChannel
Ответ Viks
А что её создавать? - Вывеску КХЛ смените и всё. Но только играть вы будете только сами с собой, как в НХЛ.
А ща с кем играют?:)
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