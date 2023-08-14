Крикунов о бане Федотова: «Нужно создать лигу по типу НХЛ, которая будет проводить соревнования не под эгидой ИИХФ. И все, пусть Иван спокойно играет»
Владимир Крикунов заявил, что в России надо создать независимую лигу по типу НХЛ.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.
«Мы и так находится под санкциями. Они нас и так никуда не пускают. Нужно решать вопрос таким образом: создавать профессиональную лигу по типу НХЛ, которая будет проводить свои соревнования не под эгидой Международной федерации хоккея. И все, пусть Федотов спокойно играет. Тут же «Филадельфия» идет на принцип.
После года службы ему понадобится как минимум год, чтобы прийти в себя, чтобы он стал тем Иваном Федотовым, который был в позапрошлом году.
Что касается запретов, которые они нам выставляют, то это в этом уже нет ничего удивительного. В таком случае остается только создать независимую лигу и продолжить играть так, как мы хотим. Игрокам из НХЛ играть за нашу независимую лигу они не могут запретить», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.
«Пусть засунут в одно место», «Пиренейский осел». Наш хоккей соревнуется в оскорблениях после бана Федотова
У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ
И все, пусть Иван и все остальные спокойно играют. Крикунов гений.
А уже потом можно будет говорить о возможности появлении такой лиги.