Крикунов о бане Федотова: «Нужно создать лигу по типу НХЛ, которая будет проводить соревнования не под эгидой ИИХФ. И все, пусть Иван спокойно играет»

Владимир Крикунов заявил, что в России надо создать независимую лигу по типу НХЛ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Мы и так находится под санкциями. Они нас и так никуда не пускают. Нужно решать вопрос таким образом: создавать профессиональную лигу по типу НХЛ, которая будет проводить свои соревнования не под эгидой Международной федерации хоккея. И все, пусть Федотов спокойно играет. Тут же «Филадельфия» идет на принцип.

После года службы ему понадобится как минимум год, чтобы прийти в себя, чтобы он стал тем Иваном Федотовым, который был в позапрошлом году.

Что касается запретов, которые они нам выставляют, то это в этом уже нет ничего удивительного. В таком случае остается только создать независимую лигу и продолжить играть так, как мы хотим. Игрокам из НХЛ играть за нашу независимую лигу они не могут запретить», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.

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