Быков о бане Федотова: «Спортивные организации обязаны защищать права игрока. Нужно искать вариант поддержки спортсмена, а не соперничать, кто круче в политической сфере»
Вячеслав Быков высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.
Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.
«Все эти вопросы находятся в юридической плоскости и в этой связи наши спортивные функционеры должны разбираться с юристами ИИХФ.
Но в любом случае все эти спортивные организации и их чиновники обязаны защищать права спортсмена, а не искать возможности уколоть друг друга.
Без спортсменов что они будут делать? Уважая принципы спортивной хартии, нужно искать вариант поддержки спортсмена, а не соперничать друг перед другом, кто круче в политической сфере!» – заявил бывший главный тренер сборной России Быков.
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