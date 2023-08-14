Быков о бане Федотова: «Спортивные организации обязаны защищать права игрока. Нужно искать вариант поддержки спортсмена, а не соперничать, кто круче в политической сфере»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Политика Иван Федотов Хоккей

Вячеслав Быков высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.  

«Все эти вопросы находятся в юридической плоскости и в этой связи наши спортивные функционеры должны разбираться с юристами ИИХФ.

Но в любом случае все эти спортивные организации и их чиновники обязаны защищать права спортсмена, а не искать возможности уколоть друг друга.

Без спортсменов что они будут делать? Уважая принципы спортивной хартии, нужно искать вариант поддержки спортсмена, а не соперничать друг перед другом, кто круче в политической сфере!» – заявил бывший главный тренер сборной России Быков

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1 комментарий

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J-12
после новости о Амирове , эти глупые разбирательства вообще и пальца не стоят
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