Быков о бане Федотова: «Спортивные организации обязаны защищать права игрока. Нужно искать вариант поддержки спортсмена, а не соперничать, кто круче в политической сфере»

Вячеслав Быков высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Все эти вопросы находятся в юридической плоскости и в этой связи наши спортивные функционеры должны разбираться с юристами ИИХФ.

Но в любом случае все эти спортивные организации и их чиновники обязаны защищать права спортсмена, а не искать возможности уколоть друг друга.

Без спортсменов что они будут делать? Уважая принципы спортивной хартии, нужно искать вариант поддержки спортсмена, а не соперничать друг перед другом, кто круче в политической сфере!» – заявил бывший главный тренер сборной России Быков.

«Пусть засунут в одно место», «Пиренейский осел». Наш хоккей соревнуется в оскорблениях после бана Федотова

У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ