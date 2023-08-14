Щитов о бане Федотова: «Россию давно отстранили. Не надо обращать на это внимание, он должен играть. Пора приостановить членство в ИИХФ, от этого сотрудничества нет ничего хорошего»

Никита Щитов высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Думаю, что Иван все-таки будет играть за ЦСКА, если это дело не разрешится как-то по-другому. Сборную России не допускают до международных турниров, нас уже давно отстранили. Нам не надо обращать на это внимание, Федотов должен играть.

Понятно, что если проигнорировать это решение, то от ИИХФ последуют дальнейшие санкции. Возможно, приостановят наше членство или отстранят на неопределенный период. Но нам самим давно пора приостановить членство и перестать общаться с ИИХФ. Потому что от этого сотрудничества нет ничего хорошего.

Они не пускают нас на международные соревнования. Надо от них отстраниться. Не знаю, какие будут последствия. Возможно, запретят иностранцам приезжать к нам. Посмотрим, как ФХР отреагирует на ситуацию.

Если ЦСКА пойдет на поводу у ИИХФ, и Иван не сможет играть, это беда. Его просто уничтожают как игрока. Не знаю, какие моральные силы ему будут нужны, чтобы вернуться. Может быть, найдется выход, чтобы он уехал в НХЛ. Хочется, чтобы парень играл», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.

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