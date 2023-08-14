Михайлов о бане Федотова: «В ИИХФ не тем занимаются. Они должны думать о развитии хоккея, а не накладывать санкции по чьей-то указке. Уверен, ФХР будет отстаивать свою правду»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Борис Михайлов высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Если честно, я очень удивлен и возмущен этой ситуацией. Категорически против этого решения Международной федерации. Но я уверен, что наша Федерация хоккея будет отстаивать свою правду и подавать апелляцию. Уверен, это дело еще не закончено, будет борьба.

В ИИХФ не тем занимаются. Они должны думать о развитии мирового хоккея. А не накладывать санкции по чьей-то указке. Я не понимаю и не принимаю их решения», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов. 

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8 комментариев

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Maxim Shumov
Мы повязали игрока и не дали уехать в лучшую лигу мира? - ИИХФ должны заниматься развитием хоккея!
+18
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+18
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Maxim Shumov
Как жаль смотреть на то, как опустились те, кто когда-то были кумирами
+9
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+9
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Viks
Это в ЦСКА не тем занимаются - беспредельничают.
+5
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+5
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catcher69
развитие хоккея работа нац федераций а не иихф...михайлов смотрит на иизф как на министерство спорта н-ской области
+1
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Rahym Hommadow
Если у Федотова действительно ест контракт с Филадельфии то почему он остался в ЦСКА вот это интересно и почему его не отпустили если у него Контракт об этом никто не говорят
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Ярик01
У ФХР какая вдруг правда? Это кони пытаются их на конфликт с ИИХФ столкнуть, а Ротенберги на своих интересах, этот Федотов им нахрен не упёрся
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zenitka
Какая правота ФХР? Сделать кидок НХЛ и типа, все прокатит?
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