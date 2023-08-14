Михайлов о бане Федотова: «В ИИХФ не тем занимаются. Они должны думать о развитии хоккея, а не накладывать санкции по чьей-то указке. Уверен, ФХР будет отстаивать свою правду»

Борис Михайлов высказался о решении ИИХФ по делу Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Если честно, я очень удивлен и возмущен этой ситуацией. Категорически против этого решения Международной федерации. Но я уверен, что наша Федерация хоккея будет отстаивать свою правду и подавать апелляцию. Уверен, это дело еще не закончено, будет борьба.

В ИИХФ не тем занимаются. Они должны думать о развитии мирового хоккея. А не накладывать санкции по чьей-то указке. Я не понимаю и не принимаю их решения», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

«Пусть засунут в одно место», «Пиренейский осел». Наш хоккей соревнуется в оскорблениях после бана Федотова

У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ