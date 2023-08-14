Кожевников о решении ИИХФ по Федотову: «Политическая проституция. Французы вообще одна из самых сексуальных наций. Тардиф послушал финнов, наверное. Они там правят»

Александр Кожевников раскритиковал главу ИИХФ Люка Тардифа.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Почему в ИИХФ приняли такое решение? Наверное, посоветовались с кем-то. Политическая проституция. Французы вообще одна из самых сексуальных наций.

– тактическая проститутка. Послушал финнов, наверное. Они же там правят.

Думал, что хотя бы здесь примут нормальное решение, но нет. Федотова, конечно, жалко. Все-таки мы пока входим в ИИХФ. Пока…» – заявил двукратный олимпийский чемпион .

«Пусть засунут в одно место», «Пиренейский осел». Наш хоккей соревнуется в оскорблениях после бана Федотова

У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ