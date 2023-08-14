Кожевников о решении ИИХФ по Федотову: «Политическая проституция. Французы вообще одна из самых сексуальных наций. Тардиф послушал финнов, наверное. Они там правят»
Александр Кожевников раскритиковал главу ИИХФ Люка Тардифа.
Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.
«Почему в ИИХФ приняли такое решение? Наверное, посоветовались с кем-то. Политическая проституция. Французы вообще одна из самых сексуальных наций.
Люк Тардиф – тактическая проститутка. Послушал финнов, наверное. Они же там правят.
Думал, что хотя бы здесь примут нормальное решение, но нет. Федотова, конечно, жалко. Все-таки мы пока входим в ИИХФ. Пока…» – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
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Какие финны, если контракт с командой НХЛ.
отрезала ему ....
- Но зачем такая станная просьба.
- А, не скажите, не скажите. Политическая проститутка Троцкий скажет Ленин умер, и ### с ним, и как всегда, будет в корне не прав.