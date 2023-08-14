Кожевников о решении ИИХФ по Федотову: «Политическая проституция. Французы вообще одна из самых сексуальных наций. Тардиф послушал финнов, наверное. Они там правят»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Политика Иван Федотов Люк Тардиф контент Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал главу ИИХФ Люка Тардифа.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях. 

«Почему в ИИХФ приняли такое решение? Наверное, посоветовались с кем-то. Политическая проституция. Французы вообще одна из самых сексуальных наций.

Люк Тардиф – тактическая проститутка. Послушал финнов, наверное. Они же там правят.

Думал, что хотя бы здесь примут нормальное решение, но нет. Федотова, конечно, жалко. Все-таки мы пока входим в ИИХФ. Пока…» – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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27 комментариев

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Maxim Shumov
Даже самый матерый психиатр потерял бы дар речи после прочтения этого интервью. Один заголовок чего стоит
+29
-1
+28
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Maxim Shumov
Александр явно сбегал за «догоном»
+19
0
+19
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vizaslayer
Сидит такой за столом, пьет, закусывает и бахает по столу рукой )))
+16
0
+16
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Bartez1986
так кто правит ИИХФ всё-таки? Французы, финны или проститутки? Тема не раскрыта
+13
0
+13
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Знатный стахановец
Сексуальность, по Кожевникову, прям к месту! 😅
+7
0
+7
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Roman Araslanov
Парня что ли из Франции себе найти хочешь?)
+4
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vizaslayer
Ответ Bartez1986
так кто правит ИИХФ всё-таки? Французы, финны или проститутки? Тема не раскрыта
секссуалы )
+4
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encaro_one
Ничего не понял в пьяной речи, зато про секс )
Какие финны, если контракт с командой НХЛ.
+4
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Maxim Shumov
Про сексуальность французов - вообще сильно
+3
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V.Damphousse #25
"Французы вообще одна из самых сексуальных наций." (с). Тут возникает серьезный вопрос - это следует понимать как оскорбление или как похвалу/ одобрение? По контексту вроде первое, но по смыслу самих слов - скорее второе :)
+3
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Амфитрион
Оу, Кожевников даже разбирается в сексуальности наций. Проказник.
+3
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Melnikov1968
Все-таки Тардиф тактическая проститутка или политическая? Необходимо разобраться 😊😊😊
+2
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Ыжык
Ответ zenitka
Зачем очень уважаемым людям делать такие заявления? ИИХФ вынес свой вердикт,справедливый.Контракты нужно уважать.Федотову изначально нужно первым делом было лететь в Филадельфию и там ставить все точки над i.А потом уже подписывать контракт с ЦСКА
Да кожа уважаемым был до того момента, пока у него интервью не начали брать. Потом как то уважение улетучилось.
+3
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svft
про тактическую проститутку раскрыл карты. осталось выяснить про стратегическую и оперативную.
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V.Damphousse #25
Про " Секси нэйшн" , да еще в таком контексте - это сразу в Золотой Фонд Цитат. Вообще, Ace of Base надо бы собраться и перепеть Happy Nation , превратив в Sexy Nation. За сюжет взять сии душераздирающие слова Кожевы .Будет хит.
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snipe
Народ, кто знает, возле какого пивного ларька постоянно берут интервью у Кожевникова?
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Tima_Milan
так, теперь еще и кожевник какой-то поехал кукухой)
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Matador
Мессье Кожевников явно знает толк во французах!
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HCBV
Каких финнов он имеет ввиду? Уж не тех ли самых, которые герои труда в России?
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Eduard Rastryopin
Ответ Bartez1986
так кто правит ИИХФ всё-таки? Французы, финны или проститутки? Тема не раскрыта
Чего там непонятно - трансформеры.
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Заборостроитель
Финнов подколоть, они с Димоном на одной волне. Пока.
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brig_Mercury
Вспоминается анекдот. Умирает В. И. Ленин. Он просит у Крупской, чтоб она после смерти
отрезала ему ....
- Но зачем такая станная просьба.
- А, не скажите, не скажите. Политическая проститутка Троцкий скажет Ленин умер, и ### с ним, и как всегда, будет в корне не прав.
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zenitka
Зачем очень уважаемым людям делать такие заявления? ИИХФ вынес свой вердикт,справедливый.Контракты нужно уважать.Федотову изначально нужно первым делом было лететь в Филадельфию и там ставить все точки над i.А потом уже подписывать контракт с ЦСКА
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saionera
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Ответ vizaslayer
секссуалы )
шлёндры
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zenitka
Ответ Ыжык
Да кожа уважаемым был до того момента, пока у него интервью не начали брать. Потом как то уважение улетучилось.
Игрок он был достойный,а тут видимо их всех кто то попросил
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