Агент Гальченюка: «Есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса. Находимся в переговорном процессе»
Агент Алекса Гальченюка рассказал об интересе клубов КХЛ к игроку.
«Действительно, есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса. Сейчас мы находимся в переговорном процессе.
Клубы Западной или Восточной конференции? Я бы не хотел сейчас обсуждать эту тему», – сказал Юрий Николаев.
Напомним, «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции. 29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате КХЛ.
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