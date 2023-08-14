Агент Гальченюка: «Есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса. Находимся в переговорном процессе»

Теги возможные переходы Аризона НХЛ КХЛ Юрий Николаев Алекс Гальченюк Хоккей

Агент Алекса Гальченюка рассказал об интересе клубов КХЛ к игроку.

«Действительно, есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса. Сейчас мы находимся в переговорном процессе.

Клубы Западной или Восточной конференции? Я бы не хотел сейчас обсуждать эту тему», – сказал Юрий Николаев.

Напомним, «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции. 29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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