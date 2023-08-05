Джоуи Кин близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Николай Прохоркин Алекс Гальченюк Михаил Зислис Спорт-Экспресс Джоуи Кин Хоккей

Защитник Джоуи Кин близок к подписанию нового контракта со «Спартаком».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Американский защитник Джоуи Кин близок к подписанию нового контракта со «Спартаком». Это отличный во всех отношениях ход для красно-белых. Мне кажется, что в прошлом сезоне игрок из-за постоянных пертурбаций внутри команды не смог полностью раскрыть свой потенциал. Кин вполне способен набирать по 40-45 очков.

До старта сезона менеджменту столичного клуба останется закрыть только вопрос с центральным нападающим первого звена. Насколько я знаю, красно-белые ведут активную работу в этом направлении.

В списке кандидатов есть Александр Гальченюк и Николай Прохоркин. Удастся договориться с кем-то из них – тогда у «Спартака» будет состав, с которым можно претендовать на попадание в четверку лучших команд Западной конференции», – написал Зислис.

В минувшем сезоне Кин провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) балла при показателе полезности «-13». 

Гальченюк вряд ли перейдет в «Спартак». 3-м легионером клуба, скорее всего, будет защитник

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